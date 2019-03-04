Фестиваль зимних волшебников «Ледяная сказка Байкала» прошел в Иркутской области

Шесть зимних волшебников из разных муниципальных образований Иркутской области приняли участие в конкурсной программе II Межрегионального фестиваля зимних волшебников «Ледяная сказка Байкала». Он прошел в минувшие выходные в Слюдянском районе. Четыре сказочных персонажа стали почетными гостями праздника – Байкальский Дед Мороз, финский Санта-Клаус – Йоулупукки, Тол Бабай из Удмуртской Республики и Кыш Бабай из Республики Татарстан. Мероприятие входит в календарь Международного фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада – 2019», который проводится при поддержке правительства региона и агентства по туризму. Фото: irkobl.ru

– Праздник призван привлечь максимальное число туристов в зимний сезон. В прошлом году, когда фестиваль проводился в первый раз, мероприятие посетили около трех тысяч человек, 2/3 из них – дети. В этот раз гостей еще больше – свыше пяти тысяч, в том числе из Забайкальского и Красноярского краев, Кемеровской области, Улан-Удэ, Магадана, – отметила начальник отдела развития въездного и внутреннего туризма агентства по туризму Иркутской области Ирина Томсон.

Площадками фестиваля стали парк «Прибрежный» в Слюдянке, горнолыжный курорт «Гора Соболиная» и «Вепское поместье» в Байкальске. По информации пресс-службы правительства Приангарья, конкурсанты подготовили два домашних задания – визитную карточку и игровую программу для детей, а также прошли испытания, подготовленные организаторами. Жюри при оценке учитывало множество критериев – актерское мастерство, сценическая речь, костюм, грим, умение создать праздничную атмосферу и вовлечь детей в игры и другие.

Для гостей праздника была организована концертная программа, работали игровые площадки прямо на берегу Байкала, торговые точки и фотовыставки.

По итогам двух дней конкурсной программы победителем II Межрегионального фестиваля зимних волшебников «Ледяная сказка Байкала» был признан Константин Плотников из Иркутска. Второе место занял также иркутянин – Борис Зубенко, третье – Алексей Судаков из Байкальска.

Во время фестиваля его почетные гости – Байкальский Дед Мороз, Йоулупукки, Тол Бабай и Кыш Бабай – приняли участие в гала-концерте, посвященном празднованию Сагаалгана, во Дворце спорта «Труд» в Иркутске. Они поприветствовали зрителей на своих родных и русском языках. Также они посетили «Ледяную библиотеку чудес» и концертный зал изо льда в поселке Листвянка. Гости фестиваля «Живи на Байкале», который сейчас проводится в этом населенном пункте и который также входит в календарь «Зимниады – 2019», смогли сфотографироваться и пообщаться с зимними волшебниками.