Величайший инвестор, о котором вы никогда не слышали: окулист, ставший миллиардером

Познакомьтесь с доктором Гербертом Вертхаймом, окулистом и мелким бизнесменом из Южной Флориды, который за несколько десятилетий стал миллиардером. В чем секрет его успеха и каковы основные инвестиционные принципы, ставшие залогом его достижений?

Вертхайм в свои 79 лет является миллиардером, заработавшим собственными силами $2,3 млрд, согласно списку миллиардеров журнала Forbes. Его состояние основано на инвестициях по принципу «купи-и-держи», а также на многочисленных изобретениях в области оптометрии.

Герберт вполне может считаться самым успешным индивидуальным инвестором, о котором даже многие американцы никогда не слышали, однако он недавно попал в Forbes, что должно исправить эту несправедливость.

Мэдлин Берг, репортер Forbes, отслеживая финансовый путь инвестора, пролистала его брокерские отчеты, которые демонстрируют вложения на сотни миллионов долларов в таких технологических акциях, как Apple и Microsoft, давно купленных на IPO. В портфеле есть десятки других голубых фишек, среди которых General Electric, Google, BP и Bank of America.

Вот интересный путь Вертхайма к тому, чтобы стать миллиардером

В начале 1960-х он учился в Южном колледже оптометрии, а после его окончания начал небольшую практику в Южной Флориде. По ночам Вертхайм занимался изобретениями, а в 1969 году создал линзы для очков, которые фильтровали опасные ультрафиолетовые лучи, помогая предотвратить катаракту.

Спрос на изобретение Герберта быстро вырос, и он продал роялти за $22 000. Однако из-за договорных нарушений так и не получил отдачи от этой сделки.

Затем в 1970 году Вертхайм основал новую компанию Brain Power Inc. (BPI). Она была создана как технологическая консалтинговая фирма, но в то же время Герберт вернулся к разработке различных усовершенствований для очков.

Год спустя он изобрел первые в мире нейтрализаторы – химическое вещество, которое восстановило линзы до их первоначального состояния. В то время он показал своей жене банку с новым химикатом и сказал: «Николь, то, что находится в этой банке, сделает нас миллионерами».

Вертхайм внедрил новую технологию в BPI, которая стала одним из крупнейших в мире производителей оптических тонировок, продавая продукцию таким компаниям, как Bausch & Lomb, Zeiss и Polaroid. Однако Forbes отметил, что компания Вертхайма «никогда не достигала гиперроста», но она предоставила Герберту больше свободы в инвестировании.

Подобно Уоррену Баффету, Вертхайм верит в усреднение позиции, когда он увлечен какой-то компанией.

«Если вам нравится что-то по $13 за акцию, вам должно еще больше понравиться это по $12, $11 или $10», – говорит Вертхайм. «Если акции продолжают падать, и вы верите в эту компанию и проводите ее анализ, вы покупаете еще больше. Вы на самом деле заключаете более выгодную сделку». Также он отмечает, что, когда это возможно, дивиденды смягчают «боль» от снижающихся или стагнирующих акций.

Вертхайм рассказал репортеру Forbes, что купил Microsoft на IPO в 1986 году. «Я много знал о компьютерах и принимал участие в их создании», – продолжил Герберт. Его фирма использовала компьютеры Apple, но после того, как в 1985 году Microsoft выпустила свою операционную систему Windows, Вертхайм влюбился в эту компанию. «Только у Microsoft была операционная система, которая могла конкурировать с Apple», – вспоминает он.

Акции Microsoft, которыми он владеет и которые с 2003 года выплачивают Вертхайму значительные дивиденды, сейчас стоят более $160 млн.

Он также владеет 1,25 млн акций Apple, в основном купленных во время IPO в 1980 году, а также приобретенными по $10 в 1990-х годах, которые сейчас стоят $195 млн.

«Моя цель – покупать и почти никогда не продавать», отмечает Герберт, повторяя известный «Баффеттизм».

«Я позволяю рынку дать мне столько, сколько он может, и использую дивиденды, чтобы двигаться вперед». Таким образом, Вертхайм, как и «Оракул из Омахи», редко реинвестирует дивиденды, а вместо этого использует денежный поток своего портфеля либо для финансирования собственного образа жизни, либо для новых инвестиций.

Статус миллиардера – не просто результат стратегии «купи-и-держи», но и результат способности Вертхайма покупать нужные акции в нужное время, – в течение четырех десятилетий «легких денег» от ФРС.

Учитывая, что оценки акций находятся на уровнях, которых никогда не было в современную эпоху, профиль доходности фондового рынка в следующем десятилетии довольно пугающий: «Завершение этого цикла в обычном режиме приведет к потере 60% по индексу S&P 500, что уничтожит всю совокупную доходность примерно с 1998 года по сравнению с гособлигациями США. То, что будет формировать эту траекторию в течение более коротких периодов, но не в конечном итоге, – это состояние внутренних рыночных механизмов», – отметил Джон Хассман из Hussman Funds.



С учетом вышесказанного, возможно, инвестиции в стратегию «купи и держи» достигли своего пика, и следующей достаточно продолжительной тенденцией станет возврат к активному управлению портфелями. Однако, учитывая повальное увлечение пассивным индексным инвестированием, перелом данной парадигмы будет очень болезненным.

По материалам zerohedge.com