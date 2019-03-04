Золото снижается в цене, но это всего лишь коррекция

Падение цен на золото на прошлой неделе мало кого оставило равнодушным. Тройская унция драгоценного металла спустилась к $1294,50 при том, что в феврале ниже $1304 золото не отступало. Утром в понедельник, 4 марта, тройская унция драгметалла торгуется по $1296,70 и остается под давлением.

Любой рост рано или поздно испытывает давление со стороны технической коррекции. Эта история актуальна и для золота. Кроме того, это может быть локальная «высадка пассажиров» – инвесторов, которые покупали на февральских пиках, отмечает Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари:

– Как ни крути, снижение на 4% за неделю испугало инвесторов, хотя, откровенно говоря, ничего пугающего в нем нет. Рынок золота - это не сектор нефти, где спекулянтов больше, чем институционарных инвесторов. Рынок золота менее подтвержден влиянию панических настроений и почти не реагирует на различного рода манипулирование. Это значит, что после технического отката цены с большой долей вероятности восстановятся.

По оценкам «Альпари Голд», у золота есть целевой диапазон, выход за пределы которого будет означать смену тренда. Он заключен в рамки $1250 снизу и $1330-$1340 сверху. До тех пор, пока он устойчив, нет оснований для переживаний.