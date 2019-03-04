«Ключевая задача Иркутской области – рост численности населения». Стратегию социально-экономического развития региона рассмотрят в марте

С 2016 года областной парламент откладывает принятие Стратегии социально-экономического развития Иркутской области, которая будет определять направления работы до 2030 года. В середине марта проект документа будут рассматривать депутаты текущего созыва. Об этом сообщает пресс-служба регправительства. Фото: mosreg.ru

– На сегодняшний день все поправки, в том числе и по национальным проектам Президента РФ, Правительством Иркутской области в документ внесены, никаких дополнительных доработок не требуется. В первом чтении закон находится у депутатов два года, за это время поступило всего две поправки, – сообщил заместитель Председателя Правительства Иркутской области Антон Логашов. – 19 марта мы ознакомим со Стратегией депутатов регионального парламента нынешнего созыва, после чего документ должен быть принят во втором и третьем окончательном чтении. Надеемся на конструктивный диалог и на то, что депутатский корпус настроен на принятие Стратегии как основополагающего документа развития региона.

Одновременно с разработкой Стратегии велась разработка Госплана, а также подготовка исполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

– Все три документа увязаны между собой – эту работу мы проводили в течение последних месяцев. Указ Президента и региональный Госплан – это тактические задачи. Стратегия, соответственно, – стратегические, этот документ не содержит детализации. Наша задача – сделать перерасчет, посмотреть цифры на пять лет с тем, чтобы выйти на цели 2030 года, – пояснил заместитель министра экономического развития региона Владимир Гордеев.

Одна из ключевых задач, стоящих перед Иркутской областью, – рост численности населения и обеспечение его комфортной жизни. На сайте правительства региона подчеркивается, что эта задача может быть решена только в комплексе, с реализацией национальных проектов по здравоохранению, образованию, жилью, демографии.

Решение о разработке Госплана было принято летом 2018 года. В июле состоялось первое организационное заседание Госкомитета по планированию социально-экономического развития Иркутской области. Стратегические цели Госплана – рост экономики, бюджета и уровня жизни.

Основой первого пятилетнего плана развития Иркутской области на 2019 – 2023 годы стал ряд задач, в том числе повышение заработной платы работников бюджетной сферы, обеспечение продовольственной безопасности региона, поддержка промышленных производств и создание новых, миллион квадратных метров доступного жилья, качественное улучшение медицинского обслуживания и другие. В разработке пятилетнего плана активное участие приняли отраслевые структуры, главы муниципальных образований, представители науки, общественности, жители.