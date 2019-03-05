Аналитики Альфа-Банка: Снижение ключевой ставки крайне нежелательно

Статистика по банковскому сектору за 2018 говорит не в пользу смягчения монетарной политики. Аналитики Альфа-Банка обращают внимание, что несмотря на усилия ЦБ, рост неипотечного кредитного портфеля ускорился до 21% в прошлом году, тогда как динамика ипотечного портфеля показала стабилизацию темпов роста в втором полугодии. Аналитики банка считают, что траектория банковского рынка пока идет вразрез с необходимостью снижать ставки для обеспечения роста в ипотечном сегменте, объявленном приоритетным в рамках нацпроектов. Они проводят 5 фактов банковской статистики против смягчения монетарной политики.

1. ЦБ не смог остановить рост розничного кредитования

Рост розничного кредитования достиг 22,4% г/г в 2018 г., однако его можно разбить на две фазы – в первой половине года рост кредитования ускорился с 13% г/г до 19% г/г, а затем, во второй половине года, начиная с сентября 2018 г. он стабилизировался на уровне 22% г/г. На первый взгляд, стабилизация роста объясняется усилиями ЦБ по сдерживанию роста неипотечного кредитования - с сентября 2018 г. ЦБ повысил коэффициенты риска по этим кредитам. Тем не менее, на деле этот макропруденциальный инструмент дал весьма слабый результат: рост неипотечных кредитов ускорялся на протяжении последнего года с 12% г/г в начале года до 21% г/г в конце 2018 г., тогда как темп роста ипотеки увеличился с 17% г/г в начале 2018 г. до 25-26% г/г в конце года – до уровня, на котором он и стабилизировался с сентября.

Отношение неипотечных кредитов на душу населения к месячной зарплате достигло 133% в конце 2018 г. против 122% в 2017 г. Несмотря на то, что оно все еще ниже 170%, то есть максимума 2013 г., оно явно вызывает опасения регулятора ввиду слабой чувствительности к мерам ЦБ. Исходя из банковской статистики за 2018 г., аналитики Альфа-Банка считают, что в 2019 г. какое-либо снижение ставки крайне нежелательно, и что регулятору следует ужесточать макропруденциальные меры с целью замедления роста неипотечного кредитования.

2. Корпоративный долг в валюте снижается, в рублях растет

Компании выплатили $15 млрд по кредитам в валюте российским банкам и $14 млрд чистыми по внешнему долгу. Рост корпоративных кредитов с середины 2017 г. демонстрировал признаки восстановления, ускорившись в 2П18 и закрепившись на отметке 10,5% г/г в конце 2018 г. против +0,2% г/г в 2017 г. Несмотря на то, что сама цифра роста оказалось сильной, за ней стоят два тренда. Это, во-первых, снижение корпоративного долга в валюте и, во-вторых, рост рублевого кредитования. Доля кредитов в валюте снизилась до 18% совокупных корпоративных кредитов в конце 2018 г., показав самый низкий уровень с 2013 г. и отражая погашение долга российским банкам в размере примерно $15 млрд исключительно за 2018 г. Рост рублевого корпоративного кредитного портфеля, напротив, ускорился в среднем до 13-14% г/г в 2018 г. с 5% г/г в 2017 г. Снижение внешнего долга – еще одно объяснение более быстрого восстановления кредитования в рублях: в 2018 г. российские компании погасили еще $14 млрд чистыми по своим зарубежным обязательствам. В итоге доля валютных обязательств российских компаний снизилась с 30% ВВП в 2017 г. до 22% ВВП в 2018 г.; а суммарный объем корпоративного долга (долг российским банкам и иностранным кредиторам) составил 53% ВВП в 2018 г., что примерно соответствует уровню, который был зафиксирован в 2013 г.

3. 85% прироста рублевых вкладов могло быть обеспечено капитализацией процентов и конвертацией валютных вкладов

Несмотря на то, что рост розничных депозитов достиг 9,5% г/г в 2018 г. против 7,4% г/г в 2017 г., аналитики Альфа-Банка считают, что рост фондирования не был столь качественным, как может показаться на первый взгляд. Рост рублевых вкладов замедлился с 10-13% г/г в 2017 г. до 8,3% г/г в конце 2018 г., оказавшись самым низким с 2015 г. Но даже за этой скромной цифрой могли стоять два фактора: (1) капитализация процентов по существующим вкладам, которая могла объяснить до 65% прироста рынка, или 1,1 трлн руб. из 1,7 трлн руб., суммы на которую выросли рублевые вклады в 2018 г. и (2) возможная конвертация валютных вкладов в рублевые, которая могла объяснить еще 20% прироста рынка, или 0,3 трлн руб. Суммарно эти два фактора могли обеспечить примерно 85% прироста рублевых розничных депозитов в прошлом году; в этом случае приток новых средств был минимальным за последние 4 года. Дополнительным источником опасений в статистике за 2018 г. является сокращение срочности вкладов. Доля текущих счетов в совокупном розничном фондировании выросла до 24%, достигнув самого высокого уровня с 2010 г., тем самым, отражая тот факт, что опасения санкций подтолкнули население сокращать срочность своих вкладов.

4. Доля текущих счетов на рынке корпоративных депозитов снизилась до 35%

В отличие от рынка розничных вкладов рост корпоративных депозитов существенно опередил ожидания и составил 12,8% г/г в 2018 г. против 2,3% г/г в 2017 г., отражая повышенную кредитную активность российских компаний. Повторяя динамику корпоративных кредитов, корпоративные депозиты в рублях показали двузначный рост на уровне 12% г/г в 2018 г., тогда как объем корпоративных депозитов в валюте снизился на $9 млрд до $154 млрд, минимального значения с 2012 г. Тем не менее, на долю валютных депозитов по-прежнему приходится 37%

корпоративного фондирования, как и в 2017 г. В отличие от сегмента розничных депозитов, в корпоративном сегменте доля текущих счетов не выросла в 2018 г. и составила 35%, то есть оказалась даже ниже уровня 2017 г.

5. Несмотря на усилия ЦБ доля убыточных банков составляет 21%

В 2018 г. ЦБ отозвал 77 банковские лицензии, в итоге количество банков в России сократилось до 440. Несмотря на усилия ЦБ по очистке сектора, доля убыточных банков составляет 21%, указывая на то, что сокращение числа банков, вероятно, продолжится и в дальнейшем. Процесс сокращения количества финансовых институтов идет рука об руку с процессом консолидации сектора, и от этого в наибольшем выигрыше остаются госбанки. Они нарастили свои рыночные доли до 65% в сегменте розничных депозитов и до 64% в сегменте розничных кредитов в 2018 г. Их присутствие на рынке корпоративного кредитования выросло до 74% в 2018 г. против 71% в 2017 г. Единственный сегмент, где их доля снизилась, это сегмент корпоративных вкладов, где госбанкам принадлежит 62% рынка по итогам 2018 г. против 63% в 2017 г. Хотя 2018 г. прошел без крупных санаций и банкротств, ЦБ все еще обременен работой с теми структурами, которые попали под санацию в 2017 г. и очевидных претендентов на покупку этих активов все еще нет.