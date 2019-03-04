Локо-Банк стал полностью российским

Локо-Банк объявил о выходе из состава акционеров международного инвестиционного фонда East Capital, взаимовыгодное сотрудничество с которым продолжалось более 10 лет. Банк проведёт обратный выкуп 9,91% акций у иностранного миноритария.

East Capital вошёл в состав акционеров Локо-Банка в 2006 году, высоко оценив потенциал банка в сегменте кредитования малого и среднего бизнеса. Участие фонда в капитале банка способствовало поддержанию высоких стандартов корпоративного управления и риск-менеджмента, а также улучшению ключевых бизнес-процессов. Наличие иностранного акционера сыграло значительную роль в становлении Локо-Банка, который продолжает ориентироваться на лучшие мировые практики. East Capital принял решение продать свою долю в банке в связи с окончанием инвестиционного цикла.

«Мы признательны East Capital за многолетнюю поддержку, которая, безусловно, способствовала достижению наших основных целей. За последние десять лет банк демонстрировал стабильно высокие финансовые и операционные показатели, за годы сотрудничества объем бизнеса вырос более чем в 10 раз. Данный рост был во многом обусловлен тем, что мы продолжаем совершенствовать свои сервисы и продукты, на базе цифровизации всех бизнес направлений», – прокомментировал Станислав Богуславский, Председатель Совета Директоров КБ «Локо-Банк» (АО).

«Мы благодарим Локо-Банк за плодотворное сотрудничество на протяжении двенадцати лет. Стоит отметить, что мы очень впечатлены результатами, управленческая команда добилась сильного роста и стабильных финансовых показателей, уделяя при этом особое внимание обслуживанию клиентов, прозрачности и технологичности. Руководство фонда по-прежнему уверено в большом потенциале Локо-Банка, и мы желаем успехов в его дальнейшем развитии», – отметил представитель East Capital.

Локо-Банк продолжает реализацию ранее утвержденной стратегии развития и переход к цифровой модели, сосредоточенной на дистанционном обслуживании клиентов. В среднесрочной перспективе банк планирует перейти в формат ИТ-компании, сформировав спектр продуктов, доступных в цифровых каналах. По итогам 2019 года Локо-Банк ожидает существенный рост основных финансовых и операционных показателей.