Объем финансовых вложений крупных и средних организаций Приангарья за год увеличился в 2,8 раза

По информации Иркутскстата, общий объем финансовых вложений крупных и средних организаций Приангарья в прошлом году составил 2,2 трлн рублей. Без учета инфляции это в 2,8 раза больше, чем годом ранее. На долгосрочные вложения в 2017 году приходилось 34,6% общей суммы, а через год их удельный вес увеличился почти вдвое.

К концу 2018 года вложения составили 668 млрд рублей, на долгосрочные приходилось 72%. Основное направление финансовых вложений на относительно долгий срок – приобретение паев и акций, другие формы участия в капитале, а также предоставленные займы. Подавляющая часть имеющихся краткосрочных вложений практически поровну распределилась на банковские вклады и предоставленные займы.

В структуре привлеченных за год заемных средств займы, полученные от других организаций, обеспечили более трети (36,7%); выпущенные долговые ценные бумаги имеют небольшое значение (0,7%), доминируют банковские кредиты.

Значительная часть финансовых вложений, имевшихся к концу года (42% общей суммы), накоплена организациями в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром, кондиционирования воздуха. На добывающие предприятия приходится 22% областного объема.

Не все имеют возможность отвлекать средства на длительный срок. Долгосрочных вложений не делали организации госуправления, обеспечения военной безопасности, соцобеспечения, образования, здравоохранения, культуры и спорта, организации досуга и развлечений.