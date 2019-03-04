Законность строительства завода по розливу байкальской воды в Култуке решили проверить региональные чиновники

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко дал поручение соответствующим ведомствам проверить законность строительства завода по розливу байкальской воды в поселке Култук Слюдянского района.

Министерством экономического развития Иркутской области уже подготовлены запросы в адрес руководителей управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области и Территориального отдела водных ресурсов по Иркутской области Енисейского бассейнового водного управления с целью выявления возможных нарушений.

Также Прокуратурой региона инициирована проверка законности строительства завода по розливу воды в п. Култук.

В рамках поручения Губернатора Иркутской области службой по охране природы и озера Байкал в адрес Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры направлен запрос о предоставлении информации о результатах проверки в отношении организации, осуществляющей строительство завода, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.

Напомним, на берегу Байкала в районе поселка Култук в январе 2019 года началось строительство завода по розливу байкальской воды. Реализует инвестиционный проект российская компания ООО «АкваСиб» (г. Иркутск). Общий объем инвестиций составляет около 1,5 млрд рублей. Полная проектная мощность предприятия – 528 тыс. литров воды в сутки или 190 млн литров в год. Ввод завода в эксплуатацию запланирован на 2021 год