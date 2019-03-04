Связь-Банк вошел в ТОП-10 рейтинга лучших кредитов наличными за 2018 год

Связь-Банк вошел в ТОП-10 рейтинга лучших кредитов наличными за 2018 год по оценке независимого аналитического финансового сервиса «Выберу.ру».

Банк отмечен в рейтинге банков, предлагавших самые выгодные условия по кредитам наличными, доступным для населения в 2018 году. По данным исследования, «Кредит наличными» не раз оказывался в лидирующих позициях рейтингов на протяжении 2018 года и вновь вошел в десятку лучших предложений годового рейтинга «Выберу.ру».

При оценке предложений банков учитывались ставки по кредиту и размер ежемесячных платежей.

Как сообщает пресс-служба банка, срок кредитования по программе «Кредит наличными» теперь составляет 7 лет на займы до 3 млн рублей. Ставка от 10% годовых в рублях остается одной из самых доступных на рынке предложений.

«Аудитория сервиса с большим вниманием следит за рейтингом самых выгодных продуктов. Потребительский кредит без залога и поручительства становится популярнее с каждым месяцем. Банки предлагают различные программы кредитования на любые нужды, также существуют сезонные предложения со сниженными процентными ставками. Мы рады отметить вклад Связь-Банка в развитие финансового сервиса для российских потребителей финансово-банковских услуг и продуктов», - отмечается в пояснении к рейтингу.