Привокзальная площадь, бульвар Постышева, спортивная площадка ИРГУПС. Иркутяне выбрали объекты благоустройства на 2020 год

В Иркутске завершено голосование по объектам благоустройства на 2020 год в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В нем приняли участие более 50 тысяч иркутян, сообщила заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова.

По итогам голосования среди городских пространств победила привокзальная площадь железнодорожного вокзала «Иркутск Пассажирский». В Правобережном округе большее число голосов жители отдали за сквер на пересечении улицы Декабрьских Событий и переулка МОПРа, в Октябрьском – за бульвар Постышева (зона променада), в Свердловском – за спортивную площадку ИРГУПС (ул. Лермонтова, 80). В Ленинском округе иркутяне выбрали проект сквера в районе улиц Генерала Доватора и Трактовой (территория вокруг МАФ «Тюльпан»). Эти пространства планируется благоустроить в 2020 году.

По словам Елены Федоровой, территории, набравшие меньшее количество голосов, будут благоустроены до 2024 года.

Пресс-служба мэрии Иркутска напоминает, что в 2018 году в Иркутске было благоустроено 14 общественных пространств и 213 дворовых территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».