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Забеги русских троек состоялись в Иркутске

4 марта 2019

Забеги русских троек на призы мэра Иркутска состоялись на льду у ледокола "Ангара" 3 марта. Соревнования были организованы совместно с администрацией города и прошли уже во второй раз. Протяженность ледовой трассы составила около 3 км.

Как сообщает пресс-служба мэрии, посмотреть на забеги пришло около 2 тысяч горожан. 

- Конный спорт в Иркутске активно развивается, пользуясь популярностью у иркутян, и получает поддержку от муниципальных властей. Конные забеги – это старинная иркутская традиция, которая восстанавливается благодаря этим соревнованиям, - отметил заместитель мэра - председатель комитета по социальной политике и культуре Виталий Барышников.

В финал вышли две упряжки, показавшие лучшее время. Победу одержали участники из Улан-Удэ, им также вручили награду за самую нарядную упряжку. Второе место заняли участники из Аларского района Иркутской области. Дополнительные призы получили единственная женщина-наездница и владельцы еще одной упряжки из Аларского района. Все участники награждены денежными призами и дипломами.


/ СИА /
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