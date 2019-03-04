Сервис заказа такси «Максим» объявил о начале работы в Слюдянке

В Слюдянке начал работать федеральный сервис заказа такси «Максим». Жители и гости города получили возможность вызвать такси по заранее известной цене, а водители — работать на личном автомобиле.

«Максим» предлагает несколько способов заказа такси: в приложении «Максим», на сайте taximaxim.ru и по номеру телефона. Цена поездки известна сразу после указания маршрута. Она не зависит от дорожной ситуации и не изменится в конце пути. Благодаря этому пассажиры всегда знают, сколько будет стоить поездка, и могут планировать расходы на такси.

Как сообщает пресс-служба компании, заказы выполняют партнеры сервиса, которые работают с приложением Taxsee Diver. Оно показывает заказы по районам населенного пункта и позволяет выполнять ближайшие из них. Приглашая водителей к сотрудничеству, сервис «Максим» оказывает им содействие в получении разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси.