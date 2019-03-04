Рубль дорожает с опорой на нефть

Российский рубль в понедельник укрепляется в парах с иностранными валютами. Доллар США к настоящему времени торгуется по 65,75 руб. (-0,3%), евро снижается заметнее и стоит 74,52 руб. (-0,5%). Официальные курсы Центробанка РФ завтра, 5 марта, выглядят следующим образом: 65,79 руб. за доллар США (понижен на 2 копейки) и 74,74 руб. за евро (понижен на 6 копеек).

Цены на нефть снова вышли в плюс. Баррель Brent восстанавливается на 0,8%, к $65,61 после заметного провала в пятницу. Вербальные интервенции Дональда Трампа в адрес сырьевого рынка уже учтены в котировках, пришло время реакций на статистику от Baker Hughes. Согласно представленным в минувшую пятницу данным, общее число буровых в США за неделю упало на 9 единиц и составило 1038 штук, количество нефтяных вышек уменьшилось на 10 штук, количество газовых - выросло на 1 штуку. Все это происходит на фоне постепенного роста загрузки НПЗ и обновления рекордов по сырьевой добыче.

Рубль в последнее время очень выборочно реагирует на информацию, поступающую со стороны сырьевых площадок, и обращает внимание исключительно на геополитику. С этой стороны сегодня все тихо.

Доллар США закроет сессию понедельника в пределах 65,65-65,95 руб., евро закончит день в диапазоне 74,40-75,00 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари