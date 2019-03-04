Ужесточения регулирования комиссий за эквайринг не будет

Проблему тарифов на эквайринг необходимо решать посредством дискуссий, а не регулирования, пишет Прайм со ссылкой на итоги совещания у вице-премьера Дмитрия Козака.

До 20 марта участники встречи должны разработать декларацию рыночных принципов тарифообразования. Ранее президент Владимир Путин обратился к банкам по поводу слишком высокого тарифа на эквайринг для ритейлеров – 3%, назвав его по сути квазиналогом, поскольку в Европе тариф составляет 0,2-0,3%. Инициатива по регулированию тарифов на эквайринг ранее исходила от ритейлеров, но основные регулирующие органы не поддержали ее, так как комиссии за эквайринг – межбанковские комиссии и поддерживают программы лояльности для стимулирования операций с картами.

«Новость отчасти устраняет один из рисков снижения комиссий для банков – ожидаемо», – резюмируют аналитики BCS Global Markets.