ФНС: С 2019 года действует новая форма налоговой декларации 3-НДФЛ

В России идет Декларационная кампания-2019. До 30 апреля граждане должны отчитаться о доходах, полученных в 2018 году. Представить декларацию необходимо, если в 2018 году налогоплательщик, к примеру, продал квартиру, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников. Кроме того, ФНС России обращает внимание, что форма налоговой декларации в этом году изменилась.

Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2019 года. Если налогоплательщик не представит декларацию до 30 апреля или не уплатит налог вовремя, то за это предусмотрено наказание.

Штраф за непредставление декларации в срок - 5% не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей. Штраф за неуплату НДФЛ - 20% от суммы неуплаченного налога.

Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2019 года не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года.

ФНС России обращает внимание, что с 2019 года действует новая форма налоговой декларации 3-НДФЛ (утверждена приказом ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@).