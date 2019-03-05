Сбербанк выдал первые кредиты бизнесу по льготной ставке 8,5%

Сбербанк реализовал первые сделки в рамках новой Программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса Минэкономразвития России.

Сбербанк заключил первую инвестиционную сделку на 890 млн руб. с компанией ООО «Кронштадтская архитектурно-инвестиционная фирма». Средства, выданные по льготной ставке 8,5%, пойдут на приобретение логистического центра площадью 28 тыс. кв. метров в Новомосковском административном округе. Проект направлен на развитие транспортно-логистического комплекса Новой Москвы за счет повышения эффективности имеющихся и строительства новых складских площадей класса А+.

Сбербанк также заключил кредитный договор на 30 млн рублей с ООО «Лунское Море» (ГК РОМИЛ). Основной деятельностью ООО «Лунское Море» является переработка и упаковка икры и морепродуктов. Полученные в рамках Программы кредитные средства будут направлены на пополнение оборотных средств, для расчетов с поставщиками и закупку сырья. Благодаря льготной процентной ставке компания оптимизирует расходы по обслуживанию кредита, что позволит направить дополнительные средства на развитие бизнеса.

Андрей Шаров, вице-президент Сбербанка:

«Развитие малого и среднего бизнеса в России — приоритет для Сбербанка. Мы являемся ключевым игроком банковского сектора и провайдером государственных программ поддержки для предпринимателей. Уверен, новая госпрограмма льготного кредитования поможет предпринимателям нашей страны расширить границы возможностей для своего бизнеса, развить его и в конечном итоге построить успешное дело вместе с нами».

Соглашение об участии в Программе заключено Сбербанком и Минэкономразвития РФ 27 февраля 2019 года. Процентная ставка для заемщиков в рамках Программы составляет 8,5%. Дополнительные комиссии и сборы отсутствуют.