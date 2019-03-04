ВТБ обеспечивает платежи на столичной ярмарке Московская Масленица

Банк ВТБ совместно с компанией INPAS обеспечил возможность безналичной оплаты товаров на ярмарке, открытой в рамках столичного фестиваля «Московская Масленица» в центре Москвы. Покупателям доступна оплата товаров более чем в 70 точках продаж картами международных платежных систем Visa, Mastercard, «Мир», в том числе — бесконтактная.
Ярмарка оснащена мобильными онлайн-кассами «ПРИМИ КАРТУ!» со встроенным эквайрингом, которые соответствуют требованиям 54-ФЗ и подходят для предприятий розничной торговли.
«Мы уже не первый раз внедряем сервис безналичной оплаты на одной из крупнейших ярмарок страны. Уверен, подобные мероприятия повысят туристическую привлекательность Москвы, а москвичи и гости столицы с удовольствием посетят центр города и отлично проведут там свои выходные», — отметил Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.
«Готовясь к этой ярмарке, мы учли вопросы и пожелания ритейлеров, которые работали с нашими кассами на фестивале „Путешествие в Рождество“. Сейчас здесь люди из разных регионов нашей страны. Важно, что у них есть интерес к онлайн-кассам. Благодаря таким инициативам, торговля, street-retail, малый бизнес развивается не только в Москве, но и по всей России», — комментирует руководитель направления «ПРИМИ КАРТУ!» Андрей Пелин.
Справка
INPAS (ООО «ИНПАС КОМПАНИ») – российская компания, провайдер платежных сервисов для банков и ритейла, осуществляет разработку, внедрение и поддержку программного обеспечения в области платежных решений. Предоставляет банкам услуги по профессиональному аутсорсингу эквайринговых сетей. Также компания осуществляет поставки оборудования, ПО и платежных сервисов. Является официальным дистрибьютором POS-терминалов марок PAX и Verifone. Входит в Ассоциацию разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт». Основана в 1995 году. С 2016 года INPAS развивает бренд «Прими карту!» – платежный PSP-сервис для малого и микро-бизнеса: платежное оборудование, эквайринг, сервисная поддержка. К сервису подключены более 10 тыс. точек по всей России. https://primikartu.ru/