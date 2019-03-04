ВТБ предоставил холдингу Renaissance кредит объемом 10,2 млрд рублей для финансирования девелоперских проектов

Банк ВТБ предоставил компании Renaissance Development, входящей в строительный холдинг Renaissance, финансирование в размере 10,2 млрд рублей сроком на семь лет для строительства многофункционального комплекса Neva Towers на территории ММДЦ «Москва-Сити» и развития новых девелоперских проектов.

Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ, отметил: «Мы очень давно сотрудничаем с группой Renaissance, однако, данная сделка стала первой в рамках корпоративного финансирования. На сегодняшний день проект Neva Towers является одним из наиболее успешных и знаковых объектов на рынке недвижимости. Мы рады выступить партнером группы компаний Renaissance по развитию девелоперских проектов и уверены в дальнейшем успешном взаимодействии с группой в сфере недвижимости».

Авни Аквардар, председатель совет директоров Renaissance Development и Renaissance Construction, сказал: «Renaissance и ВТБ имеют многолетнюю историю эффективного взаимодействия. Мы ценим огромный опыт и профессионализм команды ВТБ, надежное сотрудничество с одним из ведущих российских банков помогает нам в реализации таких масштабных проектов, как Neva Towers, и служит залогом успешного развития бизнеса и инвестиционного портфеля нашего холдинга в России. Наш флагманский проект выходит на завершающую стадию, строительная готовность Neva Towers составляет 70% и мы рассматриваем новые площадки для нового проекта».