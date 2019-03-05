«Здесь рады детям». Банк «Открытие», бизнес-школа «Сколково» и проект Kid-Friendly объявили о старте премии для предпринимателей

Kid-Friendly – это социальный проект основателей компании «Бэби-клуб», направленный на создание благоприятной городской среды для людей с детьми. Основатель проекта Kid-Friendly Юрий Белонощенко и банк «Открытие» при поддержке бизнес-школы «Сколково» приняли решение организовать премию Open Friendly Business и отметить предпринимателей, чей бизнес дружелюбен к детям.

Цель премии – мотивировать предпринимателей создавать места с клиентским сервисом высокого уровня для гостей с детьми. Компании, которые kid-friendly, размещают на входной двери наклейку «Здесь рады детям», в мобильном приложении на картах организаторов отражаются их адреса.

Участниками премии Open Friendly Business могут стать представители малого и среднего бизнеса, которые обладают, как минимум, одним kid-friendly критерием: с радостью встречают детей в своих компаниях, бесплатно наливают воду, имеют детское игровое пространство на своей территории. Подать заявку и ознакомиться с подробностями участия в премии можно на сайте премии ‪Openfriendly.ru с 4 по 22 марта.

Выбор победителей премии пройдет в три этапа. Первый этап – сбор заявок и их верификация (4 марта – ‪22 марта), второй – открытое онлайн-голосование (‪25 марта – ‪7 апреля), заключительным этапом станет приглашение полуфиналистов на финальное мероприятие в Москве, которое состоится ‪20 апреля в формате конференции. Экспертное жюри выберет победителей в пяти основных и двух специальных номинациях – Open Friendly «Прорыв года» от банка «Открытие» и Open Friendly «Kids», лучшего в ней определят сами дети. Для гостей, пришедших на финал всей семьей будет оборудована игровая детская зона от «Бэби-клуба», где можно будет оставить детей на время мероприятия.

Одним из призов для победителя премии Open Friendly Business станет поездка в Австрию и экскурсия на производство велокомпании Woom для обмена опытом по «экономике дружелюбности бизнеса». Все победители получат призы от Московской школы управления «Сколково», публикации о своём бизнесе в федеральных СМИ, специальные значки Kid-Friendly на дружелюбной карте, сертификаты на обслуживание в банке «Открытие», менторские встречи с известными предпринимателями, а также другие подарки от партнеров премии.

«Банк «Открытие» присоединился к проекту Kid-Friendly в 2018 году. До конца этого года количество friendly-отделений банка вырастет до 227 во всех регионах страны. Мы создаём клиентский сервис высокого уровня и хотим мотивировать 170 тысяч наших активных клиентов-предпринимателей открывать дружелюбные места в своих компаниях для гостей с детьми», - отметила заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова.

«Множество наших выпускников – это родители, которые хотят улучшить среду для себя и своих детей. В своих офисах они организуют игровые пространства для детей и создают другие возможности, чтобы дети могли чувствовать себя комфортно. Бизнес-школа Сколково поддерживает проект Kid-Friendly и премию Open Friendly Business для предпринимателей, созданную нашими выпускниками, которая помогает выделить организации с наиболее дружественным бизнес-пространством для наших детей», - заявил президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов.

«Проект Kid-Friendly возник по инициативе детей - мы просто сразу откликнулись на их призыв о необходимости чувствовать себя комфортно и безопасно в большом городе. Стандарты дружелюбности к детям достаточно гибкие и, в первую очередь, они несут под собой идеологию сочувствия, сопричастности. Поэтому мы хотим выделить и наградить те бизнесы, которые повернулись лицом к клиентам с детьми и сделали всё, чтобы детям было комфортно в городе», - сказал основатель сети центров раннего развития «Бэби-клуб», создатель проекта Kid-Friendly Юрий Белонощенко.

Генеральный спонсор премии Open Friendly Business – банк «Открытие». Партнеры – Московская школа управления «Сколково», сеть центров раннего развития «Бэби-клуб», сеть семейных кафе «АндерСон», Мосигра, Novikov School, Lego Education, компании Woom и Sela. При поддержке Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка и Агентства стратегических инициатив.

Подать заявку на участие могут компании малого и среднего бизнеса со всей страны на сайте премии ‪Openfriendly.ru