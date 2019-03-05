Надежная альтернатива. Чем заменить депозиты, когда рубль падает

Многие никогда не имели дело с инвестициями, а свои сбережения хранят на традиционных вкладах или накопительных счетах. Но доходность этих финансовых инструментов едва покрывает реальную инфляцию в стране. А если рубль начинает падать, то против колебаний национальной валюты ни рублевые депозиты, ни накопительные счета ничего противопоставить не могут. Подешевевший рубль резко обесценит ваши сбережения, а это особенно неприятно, если вы планировали совершить крупную покупку. Есть ли альтернатива, и что нужно делать, когда рубль падает, рассказывает Эдуард Семёнов, директор филиала «БКС Премьер» в Иркутске.



Эдуард, когда рубль падает, банки обычно начинают повышать ставки по вкладам. Стоит торопиться с открытием вкладов? – Часто это сопровождается акциями вроде «успейте открыть, больше такой доходности вы не увидите» (улыбается). Но проблема всегда кроется глубже. Никто ведь не знает, насколько сильно упадет рубль. А ставку вам предлагают зафиксировать уже сейчас. Сегодня мы видим, что многие банки кроме вкладов стремятся предлагать альтернативу. Например, инвестиционные продукты с более высокой доходностью. Они привлекательнее вкладов?

– Альтернативные инвестиционные инструменты – это хорошо. Но все они имеют существенный недостаток: никаких гарантий защиты для вложенного капитала нет. Да, ставка может достигать 10-12% годовых и даже больше, но есть риск не получить доход или потерять часть своих сбережений. И именно этот момент останавливает многих консервативных и рациональных инвесторов.

И что делать консервативным и рациональным?

– Мы в «БКС Премьер» осознаём, что многие по-прежнему настороженно относятся к инвестициям и вложениям в фондовый рынок. Именно для них и для всех новых клиентов компании был разработан специальный финансовый инструмент «Защищенный рубль».

По некоторым условиям этот инвестиционный продукт по структуре напоминает вклад: у него есть срок – 3 месяца, и фиксированная доходность – до 22% годовых в рублях.

Доходность складывается из двух составляющих: 11% – гарантированно, а оставшиеся проценты банк выплатит, если за 3 месяца владения продуктом курс доллара вырастет на 10%.

Гарантированная ставка 11% годовых означает, что вы в любом случае получите доход и не будете рисковать своим капиталом.

Так это вклад?

– Нет, «Защищенный рубль» – это не вклад, а структурный продукт, поэтому оформляется на брокерский счет, а страхование АСВ на него не распространяется. Однако отмечу, что ставка прописана в договоре между БКС и клиентом. БКС – компания, которая с 1995 года оказывает инвестиционные услуги, а количество ее клиентов превысило 300 тысяч человек.

Можете рассказать на примере, как получается такая доходность?

– Например, дизайнер Иван оформил «Защищенный рубль» 3 апреля 2018 г. на 500 000 руб. В день открытия фиксируется курс доллара. Тогда он составил 57,28 руб.

У Ивана уже точно будет 11% годовых – 13 752 руб. за 3 месяца, но он хочет больше. Чтобы получить дополнительные 8% годовых, к 3 июля доллар должен вырасти минимум на 10%, т.е. больше, чем на 5,72 руб.

Подходит к концу третий месяц владения продуктом. 3 июля за 1 доллар дают 63,14 руб. То есть за 3 месяца валюта выросла на 10% и еще 13 копеек сверху. Эти 13 копеек определили: Иван получит дополнительные 8% годовых или 11 250 рублей за 3 месяца.

А не проще Ивану было купить валюту в обменнике?

– Если на эти 3 месяца Иван купил бы валюту в обменнике, доход был бы ниже: комиссии за обмен и курсы валют не такие выгодные. В случае с «Защищенным рублем» этих комиссий нет, а курс фиксируется у первоисточника, на Московской бирже. На его основании Центробанк и определяет стоимость валют.

За 3 месяца Иван заработал 25 002 руб. Это больше, чем могут предложить крупнейшие банки. Но как всегда, вопрос в защищенности и надежности.

Гарантия выплат – в надежности «БКС Премьер». Банк входит в финансовую группу БКС, лидера Московской биржи в рейтинге ведущих брокеров страны, и работает с 1995 г.

Кому интересен этот инструмент?