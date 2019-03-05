«Альпари Евразия» вступила в Ассоциацию развития финансового рынка Республики Беларусь (АРФИН)

Форекс-компания «Альпари Евразия» стала членом Ассоциации развития финансового рынка Республики Беларусь (АРФИН). Решение о приеме в Ассоциацию принято единогласно на общем собрании 1 марта 2019 года, учитывая сложившееся сотрудничество и весомый вклад бренда Альпари в становление белорусского рынка Форекс.

В текущем году совместная работа членов АРФИН будет направлена на дальнейшее развитие благоприятных условий работы участников рынка, а также на создание на платформе Ассоциации саморегулируемой организации (СРО), которая будет заниматься анализом качества работы форекс-компаний, внесением рекомендаций, предписаний, разработки стандартной документации, правил и регламентов.

«За шесть лет своей деятельности Ассоциация развития финансового рынка проделала основательную работу по становлению прозрачной, добросовестной и эффективной юрисдикции рынка Форекс в Республике Беларусь. Мы успешно взаимодействуем с регулятором и заинтересованными сторонами в части дальнейшего повышения привлекательности белорусского рынка для существующих и потенциальных частных инвесторов, в целом, для всех клиентов белорусских форекс-компаний. Уверен, что воссоединение с АРФИН нашего давнего партнера Альпари внесет свою авторитетную лепту в эту важную работу», — отметил председатель АРФИН Алексей Сидоров.

Напомним, что международный финансовый бренд Альпари уже девять лет успешно работает на финансовом рынке страны и стоял у истоков инициативы регулирования рынка Форекс в Беларуси. В частности, в начале 2013 года была создана отраслевая ассоциация АРФИН, первым председателем которой стал директор офиса официального партнера Альпари в Минске. Ассоциация в сотрудничестве с Нацбанком формировала стандарты корпоративного управления отрасли и нормы по защите прав частных инвесторов. Регулирование рынка началось в 2016 году, тогда же в реестр форекс-компаний НБ РБ была включена компания «Альпари Евразия», входящая в состав международного бренда Альпари.

«На данном этапе белорусская юрисдикция по сравнению с другими рынками — это золотая середина, где клиент достаточно защищен, но при этом бизнес развивается не только формально, но и реально, принося доход, создавая рабочие места и разрабатывая высокотехнологичные сервисы. Мы намерены и дальше в рамках АРФИН продолжить работу над повышением безопасности и привлекательности нашей индустрии, что позволит удовлетворить растущие запросы и ожидания потребителей финансовых услуг в Беларуси, ускорить переток клиентов из иностранных юрисдикций и офшорных компаний. Мы уже наблюдаем переход клиентов, ранее обслуживавшихся лицензированным российским форекс-дилером, в белорусскую юрисдикцию», – отметил директор ООО "Альпари Евразия" Евгений Новик.

Благодаря своей продуманной организации белорусская юрисдикция привлекает не только граждан РБ, но и жителей стран СНГ и ЕС. На данный момент у «Альпари Евразия» есть клиенты из России, Казахстана, Украины, Литвы. За 2018 год клиентская база увеличилась на 79,5%, а общее количество клиентов белорусской юрисдикции превышает 11,5 тыс. клиентов. Во многом этому поспособствовала многоуровневая защита клиентских денег – от детальной отчетности форекс-компании и заканчивая гарантийным фондом, размер которого уже превысил $1 млн. Размер же обеспечительного капитала – более $2 млн, что дает надежную защиту клиентским деньгам, размещенным на счетах форекс-компаний, включенных в реестр НБ РБ. Кроме того привлекательности добавляет ряд преференций в виде освобождения от налога с физических лиц на доходы, полученные на рынке Форекс, а также возможности пройти процедуру идентификации личности дистанционно.

Стоит отметить, что Альпари ведет масштабную работу по повышению финансовой грамотности клиентов во всех странах и регионах присутствия, в том числе в Беларуси. В частности, на сайте alpari.by запущена линейка бесплатных обучающих курсов для желающих освоить финансовые рынки. Кроме того, компания активно поддерживает сторонние образовательные инициативы, а взаимодействие с ведущими СМИ Беларуси, в том числе публикация аналитики и прогнозов, позволило стать Альпари одним из самых медийных и цитируемых финансовых брендов.