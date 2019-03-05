Весеннее ралли пока проходит мимо российского рынка

Рынок акций РФ в понедельник чуть подрастает, но, откровенно говоря, это общей картины никак не меняет. Индекс и акции в основном заняты консолидацией. Индекс МосБиржи стоит рядом с отметкой 2480 пунктов - он никуда и не двинулся по сравнению с уровнями начала торгов. Краткосрочный коридор тут прежний, 2470-2495 пунктов, хотя особенно активным покупателям хотелось бы дотянуться и до 2500 пунктов снова. Индекс РТС так и стоит в узком коридоре 1175-1190 пунктов.

Акции золотодобывающей компании «Полюс» резко снижаются. С одной стороны, это продолжение продаж после того, как появилась информация о намерении компании не спешить с SPO. С другой – цены на золото заметно снижаются, сохраняясь под продажами после падения на 4% на прошлой неделе, и это не добавляет оптимизма бумагам эмитента. Сильная поддержка стоит на уровне 5148 руб., при ее пробое откроется дорога в область 5064 руб. Однако велика вероятность, что поддержка все же устоит.

Рубль несколько прибавляет в парах с иностранными валютами. Доллар США отступил к 65,70 руб., но это некритично. Он вполне может отступить к 65,50 руб., откуда способны активизироваться покупатели в паре доллар/рубль. Своей силе рубль сегодня обязан восстановлению в нефти и общему спокойному внешнему фону. Вероятный диапазон по доллару на вторник составляет 65,50-66,00 руб., по евро - 74,35-75,00 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари