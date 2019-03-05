Трамп обвалил валюты развивающихся стран, кроме юаня

За период с 22 февраля по 1 марта рынки валют развивающихся стран охватил пессимизм. В основном он был связан с политикой, а плохих новостей на прошлой неделе было довольно много: обострение конфликта между Индией и Пакистаном, неудавшиеся переговоры президентов США и Северной Кореи. Цена нефти Brent за неделю упала более чем на 3%, и это нанесло удар по «нефтяным» валютам. На рынках вновь возникли опасения спада в мировой экономике после заявления Дональда Трампа в Twitter о том, что «мир хрупок», и нефть по этой причине должна стоить дешевле.

Единственным, причем относительным лидером роста недели стал китайский юань с учетом хоть и медленно, но все же продвигающихся переговоров с США по поводу компромисса в затянувшемся торговом конфликте, подорожав на 0,12%. Тем временем российский рубль и казахстанский тенге подешевели к доллару на 0,89% и 0,4% соответственно. А индийская рупия торговалась в нейтральной зоне.

Лидерами понижения недели стали аргентинское песо, южноафриканский рэнд и турецкая лира, подешевевшие к доллару более чем на 1% каждая.

Казахстан

В Казахстане продолжилась начавшаяся неделей ранее серия громких отставок и назначений. Президент Нурсултан Назарбаев отправил на прошлой неделе в отставку главу Национального банка Казахстана Данияра Акишева и назначил на должность руководителя Нацбанка Ерболата Досаева, занимавшего ранее пост вице-премьера в правительстве страны. На днях заместителем руководителя Национального банка был назначен Тимур Сулейменов, ранее занимавший должность министра национальной экономики. Неопределенность будущей монетарной политики Нацбанка в моменте немного негативно повлияла на курс тенге.

Сегодня Национальный банк Казахстана на сегодняшнем заседании принял предсказуемое решение и сохранил процентную ставку на уровне в 9,25%. Консенсус аналитиков такого результата ожидал. Нацбанк объяснил свое решение тем, что годовая инфляция в феврале продолжила снижаться и даже вышла на уровень ниже целевого коридора в 4-6%. Внешние риски, к которым относится, в том числе, обвал цен на нефть, тоже не реализовались. Денежно-кредитные условия Нацбанк отмечает как нейтральные. В связи с этим было принято решение сохранить процентную ставку без изменений.

По нашему мнению, если цены на нефть в апреле останутся выше $60 за баррель, а инфляция не выйдет за пределы целевого коридора, по крайней мере, не окажется выше целевого коридора, в апреле повышения процентной ставки Нацбанком Казахстана тоже не произойдет. Однако и о снижении процентной ставки в Казахстане пока рано говорить. Наш прогноз до середины марта по паре доллар/тенге находится на уровне 374-377 тенге за доллар. Курс тенге к евро – в рамках 425-429 тенге за евро. Прогнозный коридор значений курса тенге к рублю составляет 5,63-5,75 тенге за рубль.

Мы немного снижаем прогноз по курсу рубля к доллару до 65-67 руб. за доллар, а по курсу рубля к евро оставляем прогноз без изменений в 74-75 руб. за евро.

Наталья Мильчакова, заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари