Оптимизм на мировых площадках обошел российский рынок стороной

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В понедельник российский рынок закрылся нейтрально. Во вторник ожидаю продолжение боковой динамики индексов в отсутствие драйверов роста. Диапазон по индексу МосБиржи: 2460-2500 п., по бенчмарку РТС: 1170-1200 п.



На мировых площадках преобладает бодрое настроение на фоне объявления предварительной даты публикации торгового соглашения между США и Китаем – 27 марта. Азиатские индексы закрылись ростом 0,5%-1,1%. Американские фондовые индексы открылись в зеленой зоне.



Нефть торгуется выше $66 после непродолжительного отката до $64,6 за баррель в свете улучшений торговых отношений США и КНР. Полагаю, коридор по нефти $65-$68 сохранится на текущей неделе в отсутствие негативных новостей.



Рубль накануне протестировал 66 за 1$ и направился к 65,5 за 1$, следуя нефтяными котировками. Дальнейшее укрепление рубля сдерживает риск активизации санкций. Диапазон для пары USD/RUB: 65-66 руб./$ на текущей неделе. Для пары рубля с евро ожидаю динамику в интервале 74-75,5 руб./€.



Акции «Новатэк» выросли на 1,3% после объявления об обратном выкупе обыкновенных акций в период с 27 февраля по 1 марта 2019 года.



Акции «Лукойл» выросли на 0,4% после выхода отчета о финансовых результатах за 2018 год. Выручка компании выросла на 35% и составила 8,036 трлн рублей благодаря росту цен на углеводороды, ослаблению рубля, росту объемов реализации газа в Узбекистане. Чистая прибыль «ЛУКОЙЛ» выросла на 47,7% до 621,1 млрд руб.