Иркутскстат: в Приангарье на 1000 мужчин приходится 1164 женщины

Рождаясь в меньшинстве (48-49% от числа новорожденных), представительницы слабого пола численно преобладают в составе населения. В Иркутской области на 1000 мужчин приходится 1164 женщины. По данным выборочного обследования поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения, главной ценностью является крепкое здоровье. При оценке по 5-балльной шкале именно оно получило больше всего максимальных отметок (информация в целом по России). Фото: wp.com

Для женщин практически столь же важна, как и здоровье, хорошая семья, наличие детей, чуть меньше ценится ими материальное благополучие. Работа и образование тоже важны, но, как считают и мужчины, и женщины, по значимости все же уступают главным жизненным факторам. Для дам по сравнению с сильным полом чуть более характерны тревога из-за неопределенности будущего, опасение потерять работу, чувство одиночества, они более критично оценивают свое материальное положение и здоровье. Из опрошенных женщин 15% считают собственное здоровье плохим или очень плохим (из мужчин – 10%), отсутствие каких-либо недомоганий отметили 27% из них (мужчин – 42%). При этом дамы более склонны заботиться о здоровье, ответ «очень забочусь» или «в основном забочусь» дали 73% из них, против 56% среди мужчин. При недомогании и те, и другие могут заниматься самолечением, но женщины все же чаще обращаются к врачам.

В отдельных случаях здоровье становится помехой для рождения ребенка. Из числа опрошенных в ходе обследования 3,3% мужчин и 3,6% женщин признались, что состояние здоровья очень мешает пополнить семью детьми или вообще иметь детей. На вопрос (по отношению к себе и своим близким) «Стоит ли в настоящее время заводить детей?» равное количество респондентов обоего пола (31%) ответили «Скорее да, чем нет». Решительное «Да!» («без сомнения, стоит») сказали 35% мужчин и 41% женщин. Варианты ответа «Лучше пока повременить» и твердое «Нет» женщины выбирали реже, чем потенциальные отцы семейств. Но в общей сложности каждая четвертая женщина считает время неподходящим для рождения ребенка.

Однако в сравнении с мужчинами женщина всегда более решительна в данном вопросе. В ходе обследования респондентов спрашивали о намерении иметь ребенка (первого или еще одного). Кого-то этот конкретный вопрос поставил в тупик. Твердое «нет» сказали более половины (55%) мужчин и 44% женщин, «да, при любых условиях» – соответственно 15% и 20%, «да, при наличии необходимых условий (материальных, жилищных, др.)» – 22% и 29%.

Без сомнения, уровень жизни влияет на рождаемость, создание условий может улучшить демографическую ситуацию. По данным Иркутскстата, в Приангарье несколько лет в расчете на 1000 населения рождаемость держалась на отметке выше 15, но с 2016 года наблюдается снижение. Показатель минувшего года – 12,9 на 1000 человек.