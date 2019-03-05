Проект создания хосписа в Приангарье победил на зимней сессии Школы экологического предпринимательства

В Байкальске завершилась пятнадцатая сессия «Школы экологического предпринимательства» – партнёрского проекта фонда «Возрождение Земли Сибирской» и компании En+ Group. За четыре дня интенсивного обучения, с 28 февраля по 3 марта, участники школы проработали 17 экологичных бизнес-идей. Участники ШЭПР15

Фото предоставлено оргкомитетом ШЭПР

По итогам финальной защиты ШЭПР перед потенциальными инвесторами победил проект «Хоспис – территория жизни» благотворительного фонда «Близко к сердцу». Второе место разделили мастерская «Шиворот» по апгрейду одежды и её вторичному использованию и проект «Университет экотроп на Байкале», третье место – у проекта по восстановлению Тельминской швейной фабрики через развитие бренда Anna Freza.

За четыре дня работы школы каждая бизнес-идея прошла ярмарку проектов, защиту концепций, тестирование, апробацию и решение кейса. За эти этапы образовательной программы команды получали баллы – так формировался общий рейтинг. Лидерами в нём также стали победители финальной защиты: первое место – у мастерской «Шиворот», второе — у проекта фонда «Близко к сердцу». Третье место занял проект «Байкальский QUESTion» Байкальской международной экологической школы по проведению игровых экоквестов для туристов в пос. Танхой (Республика Бурятия).

Участник ШЭПР15 Никита Россов на защите проекта экофермы «Милаша»

Фото предоставлено оргкомитетом ШЭПР

Проект «Хоспис – территория жизни» и мастерская «Шиворот» также победили в «Народном инвесторе» – голосовании за лучшие проекты по мнению участников и экспертов ШЭПР.

Три команды представили на ШЭПР проекты по развитию Байкальска. Студентка БТОТиС Юлия Бабушкина предложила выращивать раков в бассейнах бывшего института токсикологии и поставлять их в рестораны и бары города для развития нового гастрономического бренда и привлечения туристов. Байкальчанин Евгений Ракитянский проработал проект образовательного лагеря по строительству экотроп. На сессию ШЭПР из Красноярска приехал Алексей Щемелев – он хочет собирать и перерабатывать садовые и дикорастущие ягоды в своём родном Байкальске.

Эксперты на защите проектов

Фото предоставлено оргкомитетом ШЭПР

Елена Творогова, руководитель фонда «Возрождение Земли Сибирской»:

– Каждая новая сессия ШЭПР как лакмусовая бумажка показывает, что сейчас важно и актуально для общества. На этой сессии целых три проекта были посвящены устойчивой моде, один из них стал безусловным победителем. Мастерская «Шиворот» представила не просто идею экобизнеса, а её материальное воплощение в яркой коллекции одежды, сделанной из старых джинсов. Прямо на сессии участники обменивали свои джинсы на вещи из коллекции – это показатель того, что устойчивая мода – это не просто экологично, но и стильно, оригинально, уникально и востребовано. Большим открытием для нас стало участие пенсионера из Улан-Удэ – 78-летний эколог и общественник планирует строить станции локальной очистки стоков для кафе и турбаз на побережье Байкала. Он продвигает эту идею своими силами последние 10 лет. Сейчас приехал на предпринимательскую школу, чтобы обеспечить проект финансовой устойчивостью. Это достойно уважения и внимания.

Татьяна Драчук, директор по связям с общественностью En+ Group:

– Идея экопредпринимательства – это идея XXI века. XX век — век, когда бизнес опирался в первую очередь на бурный рост производства. XXI век должен стать веком, когда бизнес будет умным, а это значит, в первую очередь, экологичным. Сегодня у нас нет больше возможности растрачивать ресурсы, необходимые для промышленности и производства, нам нужно эти ресурсы сохранять и восполнять. Поэтому идеи участников Школы экологического предпринимательства так важны. И для En+ Group важна поддержка этого проекта, который с 2012 года реализуется в рамках комплексной программы по защите озера Байкал.

Участники, эксперты и орггруппа ШЭПР15

Фото предоставлено оргкомитетом ШЭПР

Наталья Титова, директор благотворительного фонда «Близко к сердцу»:

– На ШЭПР мы представили проект «Хоспис – территория жизни». Его цель – построить в Иркутской области достойный частный хоспис с уважительным, качественным, милосердным и самым лучшим отношением к пациентам, с реабилитационным центром при нём и нашими программами – ремесленными мастерскими, выездной службой, программой профилактики онкологии. Сейчас у нас есть многолетний опыт, признание на федеральном уровне, обученный персонал, оборудование. На ШЭПР у нас появилась уверенность, что мы сможем это сделать: у нас есть силы, горячее желание и люди, готовые помочь в поиске инвесторов или стать ими. Сегодня – это реальность, раньше мы считали это нашей мечтой.

На зимнюю сессию школы в Байкальск приехал 41 участник из Иркутска, Улан-Удэ, Красноярска, Байкальска, пос. Западный и д. Грановщина Иркутского района, пос. Танхой в Бурятии. Работать над проектами им помогали эксперты из Берлина, Новосибирска, Ярославля, Иркутска.

О целях устойчивого развития на сессии рассказал руководитель проектов Берлинской школы социальных инноваций SOIN Сергей Медведев, а руководитель АНО «Иркутские кварталы» Сергей Маяренков показал, как малый и средний бизнес и частные инициативы развивают город на конкретных примерах в Иркутске.