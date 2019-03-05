Азиатско-Тихоокеанский банк выступил спонсором трансляций Универсиады в Красноярске

Азиатско-Тихоокеанский банк стал спонсором трансляций по биатлону, а также предстоящей церемонии закрытия Универсиады 2019 года, проходящей со 2 по 12 марта в Красноярске.

Комментирует Светлана Кригер, директор АТБ по Красноярскому краю:

- Наш банк всегда уделяет особое внимание популяризации спорта, в том числе среди молодежи. Являясь одним из самых крупных региональных банков Сибири и Дальнего Востока с развитой филиальной сетью, мы хорошо знаем свои регионы присутствия и понимаем важность развития молодежной культуры и спорта. Мы очень рады, что в этом году именно Красноярск стал мировым центром студенческой спортивной жизни, и, конечно же, АТБ не мог остаться в стороне от такого события.

Универсиада является молодежным аналогом Олимпиады, которая проводится уже более 50 лет. В этом году впервые студенческие игры проходят в России, в городе Красноярск. В играх примут участие более 3-х тысяч молодых спортсменов, будет разыграно 76 комплектов медалей в 11 спортивных дисциплинах: биатлон, хоккей, хоккей с мячом, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание, лыжные гонки, сноуборд, фристайл, горные лыжи, шорт-трек и кёрлинг.