«Психотипы клиентов и работа с ними в В2В‑сегменте». Новый вебинар в Университете бизнеса УРАЛСИБ

Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает принять участие в бесплатном вебинаре «Психотипы клиентов и работа с ними в В2В‑сегменте».

Вебинар состоится в среду, 6 марта 2019 года, в 14:00 МСК. Он пройдет в прямом эфире на странице Университета бизнеса на сайте Банка УРАЛСИБ. Не упустите возможность задать вопросы экспертам Университета бизнеса во время трансляции!

Регистрация уже доступна.

Постоянный преподаватель Университета бизнеса, практикующий тренер по продажам и клиентскому обслуживанию Борис Шпирт, расскажет о сегментировании клиентов по их психотипам.

На вебинаре разберем, как определить психотип и темперамент клиента и узнаем особенности работы с каждым из них. Также рассмотрим ошибки в работе с клиентами.