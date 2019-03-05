«Психотипы клиентов и работа с ними в В2В‑сегменте». Новый вебинар в Университете бизнеса УРАЛСИБ

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1 марта 2019
28 февраля 2019
Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает принять участие в бесплатном вебинаре «Психотипы клиентов и работа с ними в В2В‑сегменте».
Вебинар состоится в среду, 6 марта 2019 года, в 14:00 МСК. Он пройдет в прямом эфире на странице Университета бизнеса на сайте Банка УРАЛСИБ. Не упустите возможность задать вопросы экспертам Университета бизнеса во время трансляции!
Постоянный преподаватель Университета бизнеса, практикующий тренер по продажам и клиентскому обслуживанию Борис Шпирт, расскажет о сегментировании клиентов по их психотипам.
На вебинаре разберем, как определить психотип и темперамент клиента и узнаем особенности работы с каждым из них. Также рассмотрим ошибки в работе с клиентами.