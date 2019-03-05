Банка «Восточный» объявил режим работы с 7 по 10 марта 2019 года

Банк «Восточный» поздравляет с наступающим Международным женским днем и сообщает о графике работы банка с 7 по 10 марта 2019 года.

График работы розничных отделений

В период с 23:00 07.03.2019 до 12:00 08.03.2019 (по Московскому времени) не будут производиться операции в системе ДБО.

07.03.2019 – работа в обычном режиме;

08.03.2019 –ТУ «Восток» работа по режиму субботы;

08.03.2019 – ТУ «Сибирь» выходной день;

08.03.2019 – ТУ «Запад» работа по режиму воскресенья;

09.03.2019 – работа по режиму субботы;

10.03.2019 – работа по режиму воскресенья.

График работы отделений по работе с юридическими лицами и VIP-клиентами

В период с 22:00 07.03.2019 до 02:59 09.03.2019 (по Московскому времени) не будут производиться операции в системе ДБО.

07.03.2019 – рабочий день, сокращенный на 1 час;

с 08.03.2019 по 10.03.2019 – выходные дни;

с 11.03.2019 – обслуживание осуществляется в обычном режиме.

График работы точек продаж банка, расположенных в торговых центрах

07.03.2019 – согласно режиму работы организации по месту своего нахождения;

08.03.2019 – согласно режиму работы организации по месту своего нахождения (с 19:00 по Хабаровскому времени или с 12:00 по Московскому времени);

с 09.03.2019 по 10.03.2019 – согласно режиму работы организации по месту своего нахождения.

Приносим извинения за возможные неудобства и просим провести все необходимые платежи заблаговременно.