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Банка «Восточный» объявил режим работы с 7 по 10 марта 2019 года

5 марта 2019

Банк «Восточный» поздравляет с наступающим Международным женским днем и сообщает о графике работы банка с 7 по 10 марта 2019 года.

График работы розничных отделений

В период с 23:00 07.03.2019 до 12:00 08.03.2019 (по Московскому времени) не будут производиться операции в системе ДБО.

  • 07.03.2019 – работа в обычном режиме;
  • 08.03.2019 –ТУ «Восток» работа по режиму субботы;
  • 08.03.2019 – ТУ «Сибирь» выходной день;
  • 08.03.2019 – ТУ «Запад» работа по режиму воскресенья;
  • 09.03.2019 – работа по режиму субботы;
  • 10.03.2019 – работа по режиму воскресенья.

График работы отделений по работе с юридическими лицами и VIP-клиентами

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В период с 22:00 07.03.2019 до 02:59 09.03.2019 (по Московскому времени) не будут производиться операции в системе ДБО.

  • 07.03.2019 – рабочий день, сокращенный на 1 час;
  • с 08.03.2019 по 10.03.2019 – выходные дни;
  • с 11.03.2019 – обслуживание осуществляется в обычном режиме.

График работы точек продаж банка, расположенных в торговых центрах

  • 07.03.2019 – согласно режиму работы организации по месту своего нахождения;
  • 08.03.2019 – согласно режиму работы организации по месту своего нахождения (с 19:00 по Хабаровскому времени или с 12:00 по Московскому времени);
  • с 09.03.2019 по 10.03.2019 – согласно режиму работы организации по месту своего нахождения.

Приносим извинения за возможные неудобства и просим провести все необходимые платежи заблаговременно.


/ СИА /
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