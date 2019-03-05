Дальневосточный банк сообщил режим работы в праздничные дни

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ПАО «Дальневосточный банк» поздравляет с Международным женским днем и сообщает о режиме работы в праздничные дни:
- 7 марта – время обслуживания клиентов — физических и юридических лиц сокращено на 1 час;
- 8, 9, 10 марта – выходные дни;
- 11 марта – обслуживание клиентов осуществляется в обычном режиме.
С подробной информацией о режиме работы офисов вы можете ознакомиться в разделе «Офисы банка» Информационный центр ПАО «Дальневосточный банк»: 8 800 333-00-11 (звонок по России бесплатный).