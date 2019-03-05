Дальневосточный банк сообщил режим работы в праздничные дни

ПАО «Дальневосточный банк» поздравляет с Международным женским днем и сообщает о режиме работы в праздничные дни:

7 марта – время обслуживания клиентов — физических и юридических лиц сокращено на 1 час;

– время обслуживания клиентов — физических и юридических лиц сокращено на 1 час; 8, 9, 10 марта – выходные дни;

– выходные дни; 11 марта – обслуживание клиентов осуществляется в обычном режиме.

С подробной информацией о режиме работы офисов вы можете ознакомиться в разделе «Офисы банка» Информационный центр ПАО «Дальневосточный банк»: 8 800 333-00-11 (звонок по России бесплатный).