Промсвязьбанк одним из первых в России предоставил клиентам сервис Mir Pay платежной системы «Мир»

Промсвязьбанк одним из первых в России предоставил своим клиентам возможность бесконтактной оплаты с помощью мобильного платежного сервиса Mir Pay. Сервис разработан платежной системой «Мир» для бесконтактной оплаты с помощью смартфона. Воспользоваться им смогут держатели карт «Мир» – обладатели любых смартфонов на Android (начиная от версии 6.0) с поддержкой технологии NFC. Зарегистрировать в Mir Pay для оплаты со смартфона можно любую карту «Мир» Промсвязьбанка – как контактную, так и бесконтактную.

Расплачиваться с помощью Mir Pay можно в любом терминале, который принимает бесконтактные карты «Мир». Чтобы оплатить покупку, достаточно просто разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу, заходить в приложение Mir Pay для этого не обязательно.

«Клиенты Промсвязьбанка активно пользуются мобильными платежными сервисами, и мы рады одними из первых предоставить Mir Pay национальной платежной системы, - отмечает руководитель розничного и цифрового бизнеса Промсвязьбанка Сергей Малышев. - Mir Pay - это удобный инструмент для покупок, с ним нет необходимости носить с собой кошелек или банковскую карту. Достаточно только смартфона, с которым большинство из нас сегодня не расстаётся. Мы со своей стороны предложим интересные акции, которые сделают сервис еще привлекательнее».

«Популярность мобильных платежных сервисов в нашей стране растет быстрыми темпами – за прошлый год количество операций, совершенных с их помощью, выросло более чем в три раза. Мы уверены, что благодаря запуску Mir Pay держатели российских платежных карт тоже оценят скорость и удобство нашей собственной, национальной реализации платежей с помощью смартфона», - прокомментировал генеральный директор НСПК (оператор платежной системы «Мир») Владимир Комлев.

Защита платежных операций в Mir Pay обеспечивается в соответствии со всеми международными стандартами безопасности. Реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код – токен.

В настоящее время банки завершают подготовку своих устройств для приема бесконтактного «Мира», и во втором полугодии 2019 года воспользоваться Mir Pay можно будет в любом POS-терминале с функцией приема бесконтактной оплаты.