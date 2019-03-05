Россельхозбанк первым в России внедрил сервис Mir Pay

Россельхозбанк одним из первых на банковском рынке реализовал для своих клиентов новый высокотехнологичный сервис Mir Pay. Теперь держатели карт «Мир» РСХБ могут оплачивать покупки в торгово-сервисных предприятиях с помощью мобильного устройства с операционной системой Android, поддерживающего бесконтактные платежи (с функцией NFC).



Для подключения карты к платежному сервису, необходимо скачать приложение Mir Pay из магазина Play Маркет, после чего добавить свою карту «Мир», указав ее реквизиты в приложении. Весь процесс регистрации карты занимает всего несколько минут, при этом Банк не взимает дополнительных комиссий за новую услугу. Платежным сервисом Mir Pay могут воспользоваться держатели карт «Мир» РСХБ, выпущенных в рамках розничных и зарплатных тарифных планов.



Расплачиваться с помощью Mir Pay можно в любом терминале, в котором принимаются бесконтактные карты «Мир». Чтобы оплатить покупку, достаточно просто разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу, открывать для этого приложение Mir Pay не обязательно.



«Россельхозбанк активно внедряет и развивает современные технологические решения, которые существенно упрощают банковские операции. Мы предлагаем нашим клиентам удобные, быстрые и безопасные платежные приложения. Держателями карт «Мир» нашего Банка являются более 1,3 млн человек. Уверена, что новый отечественный сервис Mir Pay будет пользоваться популярностью наравне с зарубежными», - отметила Первый заместитель Председателя АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.



Клиентам РСХБ также доступны аналогичные платежные сервисы: Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и Garmin Pay.



«Популярность мобильных платежных сервисов в нашей стране растет быстрыми темпами – за прошлый год количество операций, совершенных с их помощью, выросло более чем в три раза. Мы уверены, что благодаря запуску Mir Pay держатели российских платежных карт тоже оценят скорость и удобство нашей собственной, национальной реализации платежей с помощью смартфона», - прокомментировал генеральный директор НСПК (оператор платежной системы «Мир») Владимир Комлев