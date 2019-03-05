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Солид Банк сообщил о слиянии Московского и Казанского филиалов

5 марта 2019

В связи с реорганизацией структуры АО «Солид Банк» 1 апреля будет произведено слияние Московского и Казанского филиалов. Офисы Казанского филиала войдут в состав Московского филиала в статусе кредитно-кассовых офисов.
После проведения процедур, связанных с реорганизацией филиала, подразделения сети филиала будут переподчинены, с передачей Ваших счетов на обслуживание Московскому филиалу АО «Солид Банк».

С «01» апреля 2019 года Ваши платежные реквизиты изменятся.

Новые реквизиты:
Московский филиал АО «Солид Банк».
Юридический адрес: 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 32А.
БИК 044525795,
К/С 30101810845250000795 ,
в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, г. Москва, ИНН 4101011782,
КПП 771443001

Новые наименования офисов

К сведению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

Неиспользованные денежные чеки (при наличии чековых книжек) подлежат сдаче в Банк. Для получения чековой книжки необходимо после 01 апреля 2019г подать заявление на оформление новой чековой книжки.

Указанные изменения не влекут за собой изменений прав и обязанностей Банка по отношению к своим кредиторам, клиентам и контрагентам. Все действующие договора и условия обслуживания сохраняются в полном объеме.
Более подробную информацию Вы можете получить у менеджера, обслуживающего Ваши счета, обратившись в ближайший офис АО «Солид Банк».


/ СИА /
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