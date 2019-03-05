Солид Банк сообщил о слиянии Московского и Казанского филиалов

В связи с реорганизацией структуры АО «Солид Банк» 1 апреля будет произведено слияние Московского и Казанского филиалов. Офисы Казанского филиала войдут в состав Московского филиала в статусе кредитно-кассовых офисов.

После проведения процедур, связанных с реорганизацией филиала, подразделения сети филиала будут переподчинены, с передачей Ваших счетов на обслуживание Московскому филиалу АО «Солид Банк».



С «01» апреля 2019 года Ваши платежные реквизиты изменятся.

Новые реквизиты:

Московский филиал АО «Солид Банк».

Юридический адрес: 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 32А.

БИК 044525795,

К/С 30101810845250000795 ,

в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, г. Москва, ИНН 4101011782,

КПП 771443001



Новые наименования офисов



К сведению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

Неиспользованные денежные чеки (при наличии чековых книжек) подлежат сдаче в Банк. Для получения чековой книжки необходимо после 01 апреля 2019г подать заявление на оформление новой чековой книжки.



Указанные изменения не влекут за собой изменений прав и обязанностей Банка по отношению к своим кредиторам, клиентам и контрагентам. Все действующие договора и условия обслуживания сохраняются в полном объеме.

Более подробную информацию Вы можете получить у менеджера, обслуживающего Ваши счета, обратившись в ближайший офис АО «Солид Банк».