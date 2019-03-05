«Фармасинтез» планирует поддержать часть социальных мероприятий в Иркутской области за счет собственных средств

Первый заместитель Губернатора - Председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов и генеральный директор АО «Фармасинтез» Александр Кейко подписали дополнительное соглашение на 2019 год к Соглашению о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Иркутской области и АО «Фармасинтез».

Александр Кейко , генеральный директор АО «Фармасинтез»

Сегодня АО «Фармасинтез» входит в число современных и динамично развивающихся предприятий региона и России. В Иркутской области «Фармасинтез» ведет реализацию инвестиционных проектов на производственных площадях компании в городах Иркутске и Братске.

Напомним, что в прошлом году в Усолье-Сибирском был дан старт проекту мирового уровня. На территории опережающего социально-экономического развития «Усолье-Сибирское» «Фармасинтез» планирует построить завод по производству активных фармацевтических субстанций объемом более тысячи тонн в год. Ориентировочная стоимость проекта - порядка 10 млрд рублей, будет создано около тысячи новых рабочих мест.

Соглашение о сотрудничестве между Правительством Иркутской области и АО «Фармасинтез» было подписано в 2013 году. Дополнительное соглашение включает перечень социальных мероприятий на 2019 год, направленных на развитие региона, которые будут профинансированы за счет средств предприятия. В частности, средства будут направлены на содержание объектов социальной сферы, благотворительные цели, помощь ветеранам, Иркутскому областному центру СПИД, поддержку спорта, патронаж над детской областной туберкулезной больницей и иные мероприятия, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.