В Иркутске неизвестный купил криптовалюту на деньги с краденной карты

В Иркутске полицейские разыскивают мужчину, который подозревается в хищении денег с банковской карты иркутянина.

В дежурную часть полиции обратился иркутянин, который рассказал, что накануне в Академгородке потерял свой смартфон, в чехле которого хранилась банковская карта. К моменту, когда потерпевший обнаружил пропажу и заблокировал карту, с его счета пропали почти 50 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что гаджетом и пластиковой картой завладел неизвестный и, имея беспрепятственный доступ к устройству и персональным данным, сменил пароль от личного кабинета. Затем использовал средства для совершения покупок в нескольких магазинах и приобрел криптовалюту. Кроме того, чужой картой мужчина расплатился в заведении общепита, где его действия зафиксировала камера видеонаблюдения. В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают личность подозреваемого, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.