Новости

В Иркутске неизвестный купил криптовалюту на деньги с краденной карты

5 марта 2019

В Иркутске полицейские разыскивают мужчину, который подозревается в хищении денег с банковской карты иркутянина.

В дежурную часть полиции обратился иркутянин, который рассказал, что накануне в Академгородке потерял свой смартфон, в чехле которого хранилась банковская карта. К моменту, когда потерпевший обнаружил пропажу и заблокировал карту, с его счета пропали почти 50 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что гаджетом и пластиковой картой завладел неизвестный и, имея беспрепятственный доступ к устройству и персональным данным, сменил пароль от личного кабинета. Затем использовал средства для совершения покупок в нескольких магазинах и приобрел криптовалюту. Кроме того, чужой картой мужчина расплатился в заведении общепита, где его действия зафиксировала камера видеонаблюдения. В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают личность подозреваемого, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Почему на Байкале нет туристического рая?
Сбербанк предлагает сотрудничество туркомпаниям Иркутской области в новом стратегическом проекте
Аншлаг на Байкале: провести выходные рядом с озером теперь не так просто
Как развить событийный туризм в Иркутской области? Максим Хвостишков рассказал о влиянии фестивалей на турпоток
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании