В Иркутской области женщина-начинающий предприниматель стала жертвой мошенников

39-летняя иркутянка, начинающий предприниматель, стала жертвой мошенников. Накануне, она обратилась в полицию с заявлением о хищении денежных средств.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в процессе поиска новых поставщиков семян в сети Интернет она выбрала одну из торгово-производственных компаний и заполнила заявку. В течении часа, с похожего электронного адреса, пришло сообщение о возможной скидке с условием незамедлительного перевода денег на личную карту сотрудника фирмы. Не заметив разницы, женщина перевела на счет свыше 30 тыс. рублей. После чего, переписка прекратилась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.159 Уголовного Кодекса Российской Федерации – «Мошенничество».