Более миллиарда рублей выделят на создание комфортной среды в Иркутской области

Объем субсидии, предоставляемой муниципальным образованиям для выполнения проектов по формированию комфортной городской среды в 2019 году в Иркутской области составит 1 млрд 276,6 млн рублей. Об этом сообщила начальник управления жилищной политики и стратегического развития министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Елена Рябых.

В 2017 году размер субсидии составлял 469,1 млн рублей, а в 2018 году – 825,9 млн рублей. Кроме того, Елена Рябых отметила, что с 2019 года реализация мероприятий по благоустройству территорий осуществляется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и соответствующего регионального проекта Иркутской области.