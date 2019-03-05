1% мужчин в Иркутске планирует подарить на 8 марта женщинам автомобиль

В этом году на 8 марта в Иркутске представительницы прекрасного пола надеются получить в первую очередь ювелирные украшения, косметику и подарочные сертификаты, и мужчины собираются делать главным образом именно эти подарки.

В 2019 году поздравить прекрасный пол с Международным женским днем в Иркутске собираются 89% опрошенных мужчин. Это выяснилось в результата опроса, который был проведен Авито.

На 8 марта женщины хотели бы в первую очередь получить ювелирные украшения (43%), косметику и парфюмерию (29%) и подарочные сертификаты (23%). Надо отметить, что мужчины хорошо угадывают пожелания прекрасного пола, так как они главным образом собираются дарить косметику и парфюмерию (38%), ювелирные украшения (31%) и подарочный сертификат (21%). А 1% мужчин подарят автомобили.

Также респонденты поделились с Авито собственными вариантами подарков, среди которых, кроме цветов: «билет на спектакль/концерт/в кино», «прыжок с парашютом», «портрет президента в рамке», «забота и внимание», «поход в KFC», «набор для хобби», «электромассажер», «игрушка», «клатч», «деньги», «поход в ресторан», «конфеты».

Большинство мужчин в Иркутске (36%) признались, что на подарок они выделили от 1 до 3 тысяч рублей. Следом идут суммы до 1 тысячи рублей (22%) и от 3 до 5 тысяч рублей (16%). Каждый десятый респондент (12%) собирается потратить 5-10 тысяч рублей. Отдать за подарок больше 10 тысяч готовы 8%. Остальные 6% пока не определились с суммой.