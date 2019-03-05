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Четыре объекта недвижимости в Братске арестованы за долги

5 марта 2019

В городе Братске Иркутской области судебные приставы арестовали четыре объекта недвижимости за долги перед налоговой инспекцией и городской администрацией.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области, гражданка Г. два года не платила налоги и не вносила денежные средства в счет аренды земельного участка, собственником которого является администрация г. Братска и на котором находятся четыре объекта недвижимости, принадлежащие на праве собственности должнику. Общая сумма задолженности составила 2,1 млн рублей. Если в ближайшее время задолженность не будет погашена, имущество будет передано на реализацию.


/ СИА /
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