Поводов для роста волатильности в рубле пока по-прежнему не хватает

Последние пять торговых сессий пара доллар/рубль держится в диапазоне 65,50-66 руб/долл. Поводов для роста волатильности в рубле по-прежнему не хватает. Индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index) последние несколько недель проводит в диапазоне 1630-1660 пунктов, и подобные нейтральные настроения наблюдаются практически во всей группе валют EM.

Из отдельных историй выделим вчерашнее решение Президента США Д.Трампа продлить санкции к РФ, введенные в 2014 г. из-за ситуации на Украине и подписание Президентом РФ В.Путиным указа «О приостановлении Российской Федерацией выполнения Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности». В целом не считаем, что данные новости могут оказать значительное влияние на динамику рубля и российских активов (с точки зрения российско-американских отношений гораздо большим риском мы считаем возможность в скором времени рассмотрения в Сенате США законопроекта DASKA Act).

Сегодня Минфин РФ должен объявить объем покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила на ближайший месяц. За счет некоторого роста нефтяных котировок объем покупок, вероятно, немного увеличится (с учетом отложенных покупок ЦБ месячный объем, по нашей оценке, может составить около 4,8-5 млрд долл.), но сезонно сильный счет текущих операций по-прежнему с большим запасом перекрывает данные операции. Таким образом, больших рисков от роста объема покупок валюты в рамках бюджетного правила в ближайший месяц мы не видим.

Михаил Поддубский, Промсвязьбанк