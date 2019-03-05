Сергей Левченко: Реализация газового проекта ИНК открывает серьезные перспективы для развития всего севера Иркутской области

Губернатор Сергей Левченко провел встречу с представителями ООО «Иркутская нефтяная компания», на которой обсуждался вопрос реализации инвестиционного проекта по созданию газохимического комплекса в Иркутской области. Газовый проект ООО «ИНК» предполагает комплексную переработку природного и попутного нефтяного газа, добываемого на месторождениях компании на севере региона.

Как сообщил председатель Совета директоров ООО «ИНК» Николай Буйнов, реализация масштабного проекта возможна при поддержке властей всех уровней. Совместные усилия необходимы для преодоления инфраструктурных ограничений, еще один важный вопрос – строительство жилого района для сотрудников будущих газовых производств и членов их семей в Усть-Куте. Реализация проекта в полном объеме позволит создать более двух тысяч рабочих мест, а современное высокотехнологичное производство и наличие инженерной и транспортной инфраструктуры станут базой для развития новых предприятий на Усть-Кутской площадке.

Вопрос выработки эффективных механизмов господдержки при реализации инвестпроекта ООО «ИНК» по созданию газохимического комплекса в Иркутской области обсуждался в конце прошлой недели на рабочем совещании у первого заместителя Председателя Правительства РФ – Министра финансов РФ Антона Силуанова. На совещании были рассмотрены предложения по обеспечению инвестпроекта необходимыми инфраструктурными объектами, варианты мер предоставления федеральных и региональных преференций.

Губернатор Сергей Левченко отметил, что строительство и эксплуатация объекта потребует привлечения тысяч работающих. Поэтому в первую очередь нужно думать о том, как обеспечить людей комфортными условиями: построить жилье, социальные объекты – школу, детсады, поликлиники, инфраструктуру, в том числе дороги, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

– Реализация такого масштабного проекта открывает серьезные перспективы не только для Усть-Кута и района, но и всего севера Иркутской области, - отметил Сергей Левченко. – К развитию территории должны подключиться все заинтересованные стороны. У нас создана рабочая группа, в которую входят представители Правительства региона, Государственной Думы, муниципалитетов, нефтяной компании. По проекту сформирована дорожная карта, учитывающая решение вопросов создания благоприятного инвестиционного климата и создания объектов социальной инфраструктуры.

– Газовый проект ИНК способен радикально преобразить промышленную и социальную сферу северных территорий, - считает генеральный директор ООО «ИНК» Марина Седых. – Его реализация позволит привлечь в Иркутскую область значительный объем инвестиций, создать новые рабочие места и увеличить доходы консолидированного бюджета области.