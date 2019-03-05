На 3,9% выросла погрузка на ВСЖД за февраль

Погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге в феврале 2019 года составила 4,9 млн тонн, что на 3,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Погрузка за 2 месяца с начала года увеличилась на 4,3% и составила 10,3 млн тонн.

Восточно-Сибирской железной дорогой погружено:

- каменного угля – 4,8 млн тонн (-1,4% к январю-февралю 2018 года);

- нефти и нефтепродуктов – 1,3 млн тонн (+1%);

- руды железной – 1 млн тонн (+109,8%);

- черных металлов – 6,4 тыс тонн (-8%);

- лома черных металлов – 59,9 тыс тонн (+27,6%);

- химических и минеральных удобрений – 40,3 тыс тонн (+8,3%);

- лесных грузов – 1,4 млн тонн (-10,4%);

- строительных грузов – 236,2 тыс тонн (+41,1%);

- химикатов – 101,7 тыс тонн (-18,3%);

- промышленного сырья – 236,6 тыс тонн (-6,6%).

Грузооборот с начала 2019 года составил 34,9 млрд тарифных тонно-км (+2,1%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 44,5 млрд тонно-км (+2,2%).