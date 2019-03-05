Гендиректор РУСАЛа Евгений Никитин: «Тайшетский алюминиевый завод будет достроен в 2020 году»

«Мы будем продолжать строительство, Тайшет остается нашим стратегическим проектом. В 2019 году в строительство этого завода будет вложено порядка $200 млн. Кроме того, сейчас у нас вновь открывается возможность проектного финансирования, и мы ведем соответствующую работу с банками. Интерес от банков есть, но конкретные детали пока не определены. В прошлом году мы не располагали заемными средствами и строили Тайшетский завод на свои средства. Процесс поэтому шел не так быстро. Из-за внешних причин сроки запуска немного сдвинулись, и теперь мы планируем ввод в IV квартале 2020 года», – заявил Евгений Никитин в интервью «Интерфаксу».