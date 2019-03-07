Подарочное настроение: как мужчины и женщины тратят деньги во время праздников?

Мужчины и женщины по-разному подходят к приобретению подарков. Попробуем разобраться, что россияне дарят на 23 февраля и 8 марта. Николай Перепелкин, доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова рассуждает, от чего зависит их покупательское поведение.

Мужчины с Марса, женщины с Венеры

Было много споров на тему различий в гендерном поведении, пока психологи и нейрофизиологи не определили, что различия действительно есть. Схема нашего приобретения и потребления товаров имеет свои особенности; они индивидуальны, хотя в общем можно выделить несколько основных теорий и факторов потребления и покупательского поведения.

Первый и часто основополагающий фактор — это экономика, что вполне объяснимо: мы потребляем столько, сколько можем себе позволить. Правда, этот фактор раздвигает свои границы в современном мире благодаря системе кредитования. Факторы, которые ведут к вопросам различия гендеров: психологические, социокультурные, антропологические. Каждый из них формирует определенную модель социального поведения и мотивации индивидуума к тем или иным действиям.

Исследование «Сбербанка» позволяет проследить различия в структуре потребления полов. Женщины в среднем в три раза больше тратят на товары для красоты и здоровья и примерно в два раза больше на одежду и аксессуары. Мужчины больше тратят на товары для автомобилей — их расходы в три раза превышают траты противоположного пола. При этом все тратят почти одинаковые суммы на продукты, а в затратах на связь и интернет женщины совсем незначительно опередили мужчин. Но когда дело касается праздничных покупок, и особенно подарков, то включаются дополнительные факторы, влияющие на покупательское поведение, такие как традиции, степень близости с человеком, для которого покупается подарок, и многие другие.

Лучший мой подарочек

По данным компании «Делойт», большинство жителей России предпочитают деньги любым другим подаркам (об этом заявили 69% женщин и 64% мужчин), хотя, согласно данным того же исследования, дарить деньги родным и друзьям к праздникам готовы лишь 32% респондентов. При этом, вопреки расхожему мнению, женщины более бережливы — подаренные деньги они тратят в среднем на 20 дней дольше, чем мужчины.

Чаще всего россияне дарят подарки своим самым близким (80% городского населения заявило об этом в исследовании компании Nielsen). При этом 71% подарков достается родителям, 50% — друзьям, а 41% российских потребителей дарят подарки своим детям до 18 лет. Интересно, что с возрастом подарков становится меньше — сыновьям и дочерям старше 18 лет дарят подарки всего 34%. Весьма красноречивым является тот факт, что 29% россиян покупают подарки сами себе.

Машинки и куклы

Большинство покупок к 23 февраля приходится на самые традиционные мужские товары: «автомобильные» подарки, косметику и средства гигиены, одежду, товары для дома. Довольно популярными стали подарки, связанные с досугом: билеты на концерты или шоу, поход в ресторан, поездка выходного дня, стали востребованными подарки в виде аксессуаров для мобильной связи и гаджетов. Алкоголь также входит в список распространенных подарков, правда, он приходится не на «домашнее» потребление и занимает небольшую долю.

А вот подарки к 8 марта еще более стандартные: цветы и конфеты так и занимают лидирующие позиции в списке самых популярных в России подарков, по данным разных исследований. Следом идут парфюмерия и покупки в салонах связи: мобильные гаджеты и аксессуары, при этом часть подобных покупок сместилась в интернет, где потребители проводят большую часть своего времени.

Время — еще один бесценный подарок. Жители России все чаще дарят друг другу время на совместные развлечения и досуг.