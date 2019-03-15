Cash back от государства: разбираемся, как получить социальный налоговый вычет

Поступления по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в 2018 году в общем объеме консолидированного бюджета РФ составило 18%, или 3442 млрд рублей в абсолютном значении. Ахмадеев Равиль, доцент кафедры налогов и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова, рассказывает, как вернуть часть из этой суммы в виде социального вычета.

Сколько возвращают

Социальный налоговый вычет — это сумма осуществленных физическим лицом за календарный год расходов на обучение, медицинские услуги, страхование, прохождение независимой оценки квалификации и добровольные пожертвования. Эти расходы уменьшают величину полученного им дохода, с которого удерживается НДФЛ по ставке 13%. Социальный вычет предоставляется только по заявлению налогоплательщика.

В прошлом году граждане стали чаще получать налоговый вычет за лечение, в том числе дорогостоящее. Сравнительное исследование на основе данных ФНС свидетельствует о расширении возмещения расходов физических лиц на собственное лечение в 2,3 раза, в том числе в 3,2 раза — на дорогостоящее лечение. Одним из факторов такого увеличения является фактический рост стоимости оказываемых платных медицинских услуг населению. Вместе с тем величина заявленного налогоплательщиками налогового вычета за собственное обучение и обучение детей за рассматриваемый период почти не изменилась. Поскольку общая величина социального вычета ограничена 120 000 рублей в год, то население предпочитает в первую очередь вернуть денежные средства, потраченные на медицинские услуги, которые являются более потребляемыми.

Как получить социальный вычет. Физическое лицо вправе воспользоваться социальным вычетом по истечении календарного года или с момента получения соответствующей услуги. Для этого необходимо соответствовать следующим условиям:

1) общая сумма всех полученных услуг не должна превышать 120 000 рублей. Даже если расходы превышают это значение, максимальная сумма возврата будет рассчитываться со 120 000 рублей;

2) с начала следующего календарного года сумма услуг, на которые можно получить вычет, обнуляется;

3) все расходы на получение услуги должны быть произведены самостоятельно и за счет собственных средств.

Поскольку четкого перечня документов, подтверждающих социальный вычет налоговое законодательство не содержит, для подтверждения права на вычет необходимы документы, подтверждающие факт предоставления услуги, а также характер их оплаты.

Наиболее простой способ получения социального вычета следующий: на основании собранных подтверждающих документов налогоплательщик запрашивает от работодателя справку по форме 2-НДФЛ, а затем заполняет налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.

В данном случае формирование заявки в электронном виде происходит через сайт программных средств для физических лиц ФНС России. Собранный пакет документов подается в территориальную инспекцию по месту жительства физического лица.

Налоговая служба в течение трех месяцев со дня предоставления декларации и подтверждающих документов проводит камеральную проверку, по окончании которой направляет сообщение о принятом решении. При подтверждении права на социальный вычет соответствующая сумма налога подлежит возврату в течение месяца. Для ее получения необходимо подать соответствующее заявление с банковскими реквизитами.

Отказ в возврате. В налоговой практике наиболее частой причиной отказа в предоставлении социального вычета за обучение является семейно-правовой статус налогоплательщика, не установленный при заключении договора на обучение ребенка. Согласно налоговому законодательству социальный вычет предоставляется только тому супругу, который указан в справке на оплату обучения ребенка. Кроме того, к социальным вычетам не применяется установленный в 3 года срок давности возврата излишне уплаченных налогов.

Цены растут, а вычет — нет. Следует отметить, что предельное значение социального вычета в размере 120 000 руб. является недостаточным. При средней годовой стоимости медицинской страховки (без учета затрат на лекарства) в Москве на одного человека (примерно 60 000 рублей) и стоимости обучения в высшем учебном заведении (около 230 000 рублей) максимальная сумма НДФЛ, которую можно вернуть из бюджета с применением социального вычета за год, не превышает 15 600 рублей (120 000 × 13%). Следовательно, действующее еще с 2007 года в налоговом законодательстве пороговое значение социального вычета в размере 120 000 рублей необходимо пересматривать и ежегодно индексировать как минимум с учетом уровня инфляции в стране, стоимости лекарственных препаратов и реальной стоимости обучения. Тогда социальная направленность налоговой стратегии государства позволит частично компенсировать гражданам средства, вложенные в образование и здоровье.