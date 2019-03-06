Аптека на дому: готова ли Россия к интернет-торговле лекарствами?

Онлайн-торговля медицинскими препаратами активно растет во всем мире. Необходимость введения подобной услуги назрела и в России, профильные министерства и ведомства поддерживают эту идею. Елена Красильникова, доцент кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова, считает, что продажи лекарственных препаратов через интернет потенциально могут составлять 40% рынка.

Рынок ждет

В странах, где регламентирован оборот лекарственных средств через интернет, объем онлайн-торговли составляет в среднем 38%. Однако этот сектор торговли требует гораздо бóльшего внимания и регулирования, чем сегмент непродовольственных и даже продовольственных товаров. Этим объясняется осторожность Министерства здравоохранения в вопросе разрешений и акцента на драйверы роста онлайн-торговли лекарствами.

Понятно, что безрецептурные препараты вовлекаются в онлайн-продажи более быстрыми темпами, чем рецептурные. Для вовлечения последних необходимо создание механизма регулирования продаж с электронной системой обмена информацией, что дольше, требует бóльших затрат, создания законодательной и технологической базы.

Почти половина

По подсчетам эксперта РЭУ им. Г.В. Плеханова, продажи лекарственных препаратов через интернет потенциально могут составлять 40% рынка. Основываясь на показателях объемов рынка прошлого года, рассмотрим, какие препараты уже сейчас могут быть реализованы в онлайн-магазинах.

Общая статистика по фармацевтическим препаратам такова: в 2018 году через аптеки было реализовано 5,3 млрд упаковок лекарственных препаратов на сумму 991,9 млрд рублей. В сравнении с прошлым годом продажи лекарств выросли на 4,6% в стоимостном и почти на 5% в натуральном выражении. Индекс роста цен на лекарственные препараты составил чуть менее 3% — это один из самых низких показателей отрасли за последние 5 лет.

В 2018 году наибольшую долю, немного не дотягивая до одной пятой рынка (18,8%), занимает группа «Пищеварительный тракт и обмен веществ». Здесь лидируют препарат для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей «Эссенциале», биотик «Линекс», на третьей строчке — гепатопротекторный препарат «Гептрал». Все эти препараты являются безрецептурными, соответственно, их можно свободно продавать через агрегаторов фармацевтического рынка.

Вторую строчку по удельному весу, одну седьмую рынка (14,1%), в структуре покупок населения занимает категория «Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы». Казалось бы, с этой категорией сложнее, поскольку препараты должны быть рецептурные. Однако в данной группе лидируют бренды «Детралекс», «Конкор» и «Лозап». «Детралекс» — безрецептурный препарат. «Конкор» и «Лозап» отпускаются по рецепту. При этом, по результатам опросов фармацевтов, практически никто рецепты на них не спрашивает.

Одна восьмая объема проданных лекарственных препаратов (12,5%) принадлежит группе «Препараты для лечения заболеваний респираторной системы». По этой группе может быть дан зеленый свет для онлайн-продаж, так как сохраняется российская тенденция самолечения насморка, кашля, температуры, основных симптомов острых респираторных заболеваний и большинство препаратов отпускается без рецепта.

Более одной десятой (10,1%) приходится на категорию «Препараты для лечения заболеваний нервной системы». Обращаться за помощью к психологу, а тем более к психотерапевту, при проблемах с нервной системой в нашей стране по-прежнему не принято. Лечить заболевания нервной системы русские люди часто стараются немедикаментозной терапией. Вывести эту группу лекарственных средств в онлайн-продажи, когда покупатель обезличен и не беспокоится, что кто-то узнает о его проблемах, нетрудно. Однако в этой категории много рецептурных препаратов, которые интересны наркозависимым. Именно поэтому необходима единая система обмена информацией о назначениях, реально выписанных рецептах, обоснованных диагнозами.

Ждем легализации

Самые популярные лекарственные препараты можно будет относительно легко легализовать для продажи через онлайн-сервисы, так как они в большинстве своем не требуют рецепта врача и могут продаваться как обычные товары. Конечно, при реализации лекарственных товаров через интернет возникает проблема контрафакта, но добросовестные продавцы, дорожащие свой репутацией, не будут продавать некачественный товар.

Маркетплейсы, овладение навыками онлайн-покупок всеми возрастными группами потребителей, стремление населения экономить, активный диджитал-маркетинг фармы — это факторы стремительного роста онлайн-продаж безрецептурных лекарственных препаратов.

Дальнейшее развитие системы электронных рецептов зависит от того, когда будет принят окончательный закон о торговле лекарственными средствами. Рынок давно ждет легализации, а у части аптечных сетей уже есть вся необходимая техническая инфраструктура для торговли онлайн.