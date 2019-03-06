Завод по розливу воды на Байкале: быть или не быть?

Проект создания завода по розливу байкальской воды в Култуке вызвал в прессе и соцсетях волну негативных отзывов и призывов остановить строительство. 4 марта Губернатор Иркутской области Сергей Левченко дал поручение проверить законность строительства соответствующим ведомствам. А 5 марта компания «Аквасиб», занимающаяся строительством завода, собрала пресс-конференцию, чтобы доказать безосновательность предъявляемых претензий. Представители компании уверены, что против проекта развязана настоящая информационная война, но на вопрос «Кому это выгодно?» ответить не смогли.

Разрешения получены, строительство не запрещено

– В последнее время в прессе выходит много негативных публикаций про наш проект, но эта информация не соответствует действительности, – заявил директор компании «Аквасиб» Изюй Гофа, начиная конференцию. – Например, что касается незаконного строительства в природоохранной зоне, это не соответствует действительности. Территория, на которой располагается завод, является территорией промзоны, она никогда не входила в перечень особо-охраняемых природных территорий. У нас есть все документы, получены все официальные разрешения на строительство.

Во-вторых, есть постановление Правительства (№643 от 30.08.2001, «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории»), согласно которому на территории, в которую входит Култук, разрешено строительство заводов по розливу питьевой воды из озера Байкал.

– Более того, наш завод не единственный, – подчеркнул Игорь Канаев, старший научный сотрудник Лаборатории ихтиологии Лимнологического института СО РАН. – На Байкале не один год функционируют и другие заводы, которые поставляют свою продукцию в Китай наряду с поставками на внутрироссийский рынок.

Напомним, что компания «АкваСиб» была зарегистрирована в 2012 году. Основным учредителем с долей 99% является Дацинская водная компания, расположенная в Китае. В 2013 году были оформлены все документы на земельные участки. В 2015 году согласно требованиям законодательства РФ в Култуке прошли общественные слушания по проекту строительства завода, и он получил поддержку. Более того, в 2017 году на заседании инвестиционного совета при губернаторе было рекомендовано присвоить проекту статус РИП (региональный инвестиционный проект), что и было впоследствии сделано. В январе 2019 года началось строительство завода по розливу воды. Общий объем инвестиций составляет около 1,5 млрд рублей. Полная проектная мощность предприятия – 528 тыс. литров воды в сутки или 190 млн литров в год. Ввод завода в эксплуатацию запланирован на 2021 год.

Территория завода – это не зона гнездования птиц

В интернете новость о строительстве завода вызвала бурную реакцию не только у сибиряков, но и у всех россиян. Около 750 тысяч человек подписали петицию против строительства. Против проекта выступили такие представители шоу-бизнеса, как Сергей Зверев и Виктория Боня. Опасения связаны с разными аспектами. В качестве контраргументов строительства завода в СМИ и социальных сетях сообщалось, что продукция будет поставляться только в Китай, «с помощью этого завода население Китая выпьет Байкал без остатка за какие-то пару лет», что на болотах, где происходит стройка, особый микроклимат, там гнездуются редкие виды птиц, что местным жителям перекроют доступ к озеру и люди не смогут заниматься ловлей рыбы.

По словам главного инженера проекта Владислава Герковенко, завод располагается вне зон болот, про которые так много говорят в последнее время.

– Если быть точнее, через зону болот проходит только водопровод для забора воды и только там будет нанесен минимальный урон местности, но он будет компенсирован тем, что проектом предусмотрена полная рекультивация почвы, – рассказал Владислав Герковенко. – Сам завод имеет закрытый цикл работы. Отопление, которое предусмотрено на заводе – электрическое. Никаких котельных, загрязняющих окружающую среду, проектом не предусмотрено.

– Те нарушения, которые были обнаружены, не влияют на право продолжать строительство, – отметила юрист компании Алла Коркина. – Это два мешка мусора, которые оставили подрядчики. Было пятно от жидкости ГСМ под бульдозером, но подрядчики утилизировали его на следующий день.

Как рассказал приглашенный орнитолог Александр Поваринцев, в окрестностях Култука в целом гнездится мало птиц. Во-первых, поселок находится очень близко, а большое количество людей – постоянный фактор беспокойства для пернатых. Во-вторых, ежегодно болото, о котором уже было сказано, постоянно выжигают. В-третьих, на берегу часто появляются домашние животные, в первую очередь собаки, которые патрулируют эту территорию и охотятся на птиц, лягушек и мышей.

– Редкие птицы там не гнездятся, – рассказал Александр Поваринцев. – Птицы останавливаются там во время миграции, что и продолжится после рекультивации, предусмотренной проектом. Развитие Култуку необходимо. По моему мнению, это предприятие, скажем так, более перспективно для развития поселка, чем то, что было там ранее. Раньше на территории Култукского порта было нефтехранилище и лесобаза.

На пресс-конференции была приведена и предполагаемая структура сбыта «АкваСиб». Она подразумевает, что 20% объема продукции будет направлено на внутренний рынок, 80% – на экспорт, не только в КНР, но также в Южную Корею и Монголию. В настоящее время компания ведет переговоры с рядом стран АТР о расширении рынка сбыта.

Китайский фактор

На вопрос «Кому выгодна информационная война против проекта с зарубежными инвестициями в 1,5 млрд рублей?» спикеры ответить не смогли. Но предположили, что возможно негативная реакция общества связана именно с наличием в учредителях китайской компании. При этом руководство компании резонно отметило, что законодательство РФ разрешает не гражданам страны быть собственниками предприятий на территории России.

– Иркутская область получит завод, который не унесешь с собой ни в Китай, ни в любую другую страну. Регион получит новые рабочие места и экологически безопасное, современное производство, – подчеркнул юрист компании.

Планируется, что после выхода завода на полную мощность, объем производства составит 158 400 кубический метров воды в год. Ввод завода в эксплуатацию запланирован на 2021 год. На заводе появится 148 новых рабочих мест. По мнению представителей завода, для населения Култука с численностью 3,7 тыс. человек – это серьезно.

Будет или не будет реализован данный региональный инвестиционный проект с зарубежными инвестициями предстоит решить уже в ближайшее время. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 4 марта 2019 года дал поручение проверить законность строительства всем соответствующим ведомствам.