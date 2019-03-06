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Новые валютные интервенции ЦБ не пошатнули рубль

6 марта 2019
Во вторник 5 марта российский фондовый рынок в очередной закрывается нейтрально. Аппетит к риску заметно снизился на фоне слабеющего оптимизма по поводу быстрого разрешения торгового конфликта между США и КНР. Ожидаю продолжения консолидации индексов в ближайшее время. Диапазон по индексу МосБиржи: 2450-2480 пп., по бенчмарку РТС: 1150-1190 пп.
 
Внешний фон неоднозначен. Азиатские индексы закрылись разнонаправленно из-за китайской макроэкономической статистики. Европейские индексы не демонстрируют ярко-выраженной динамики. Американский рынок открылся снижением.
 
Нефть торгуется с околонулевым ростом на фоне возобновления беспокойства об избытке предложения. Ожидаю движения нефтяных цен в коридоре $65-$68 в краткосрочной перспективе в отсутствие негативных новостей и драйверов роста.
 
Рубль торгуется практически без изменений в диапазоне 65,5-66 руб./$. Курс доллара не отреагировал на интервенции ЦБ, в рамках которых с 7 марта по 4 апреля планируется докупить валюту, увеличив общий объем покупки с 194 млрд руб. до 310 млрд руб. На рынке наиболее вероятны незначительные колебания рубля в диапазоне 65-66 руб./$ на неделе.
 
Акции Лукойла выросли на 1,8%, обновив исторический максимум. На фоне позитивного прогноза компании, который порадовал инвесторов. Ожидается рост добычи углеводородов на 1% и рост нефтепереработки до 5%. Полагаю, у компании нет существенных рисков сокращения добычи и снижения выручки в текущем году.
Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

/ СИА /
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