#ВСМЫСЛЕ: О чем расскажут спикеры женской конференции?

15 марта в актовом зале Байкальского Банка ПАО Сбербанк состоится первая конференция для женщин #ВСМЫСЛЕ. Это будет тематическая встреча с женщинами, которым есть, что рассказать о своем жизненном пути.

На сайте конференции опубликованы тезисы участниц. Как отметили организаторы, четыре спикера будут выступать в видеозаписи — то есть у участников не будет возможности лично пообщаться с этими выступающими. Это режиссер и сценарист Наталья Меркулова, художник Елена Аносова, журналист Софья Качинская и стилист Анна Бахарева.

Доклады спикеров делятся на три секции: бизнес, общество и творчество.

Секция «Бизнес»

Спикеры — о своём пути в бизнесе, о непростых решениях и практических способах управления делом и собой.

Серафима Тужилина (создатель бренда косметики «Вдохновение»): к 30 годам создала авторский бренд косметики Вдохновение, который выходит на международный уровень.

Василина Абу-Навас (основатель компаний «Практик — Чистый дом», «Центр йоги и аюрведы»): воспитывает 4 детей, бизнес-консультант, консалтинговому бизнесу 17 лет. Одна из первых, кто доказал рынку Иркутска ценность местных тренеров. Клинингу «Практик чистый дом» уже 5 лет. Василина взяла в управление Центр Аюрведы, также она является координатором всероссийского педагогического проекта по семейному и альтернативному образованию. Стартом послужили тотальная нищета и голод, отец-алкоголик со всеми вытекающими и жесткая неуверенность в себе. В 24 года осталась с неоконченным университетом, с одним ребенком в животе и 4-х летней дочерью.

Лора Коркина (автор и директор школы современных профессий Infabrika): основатель школы Инфабрика. Жила в Иркутске — работала в Москве, вернулась и не считает это дауншифтингом. Вышла в Иркутске замуж и построила школу по своим правилам.

Мария Голикова (создатель Kukla. Russian Brand): расскажет о том, как начинала шить свои первые боди у себя на кухне, открыла первое швейное производство. Продолжает регулярно выпускать коллекции, а её одежду носят молодые девчонки по всей России.

Анастасия Скиба (издатель Ирк.Собака.ru): проработала много лет рекламщиком в журнале «В Хорошем Вкусе», после чего в 26 лет открыла свой журнал в момент, когда все уже журналы закрывают. Продвигает франшизу питерской «Собаки».

Наталия Цайтлер (управляющий Иркутским отделением Сбербанка): расскажет, как полюбить перемены и не бояться смены городов и часовых поясов, как оставаться женственной и чувствовать вкус к жизни, несмотря на ежедневный жесткий тайминг делового календаря.

Анастасия Седых (создатель Woman Gym, директор КСК «Пивоваровский»): МСМК по хоккею, использует опыт командной игры в управлении бизнесом, работает над строительством самого большого конного центра в Сибири, развивает клуб Woman Gym.



Секция «Общество»

Личные истории о волонтёрстве, общественных проектах и о том, как сохранить мотивацию на многие годы и найти баланс между благотворительностью и семьей.

Татьяна Башкатова (основатель благотворительного Фонда ТАС по поддержке людей, больных ВИЧ, СПИДом, туберкулезом): после болезни туберкулезом создала первый в регионе фонд, который занимается поддержкой больных туберкулезом.

Наталья Кузнецова (основатель кризисного центра для женщин «Мария»)

Софья Качинская (Иркутск-США, выступает в формате видеозаписи ): журналист, автор РБК, «Афиши», Interview Russia и The Village — переехала в США пять лет назад, поступила на факультет физической антропологии, бросила, создала проект для красивых и бешеных DORKY gals, и начала помогать девушкам со всей России относиться к себе с любовью и пониманием и меньше бояться. Для нас она записала видео-аннотацию главного урока, который она выучила за эти пять непростых и насыщенных лет: все самое важное происходит в нашей голове, и способность контролировать собственные мысли может перевернуть вашу жизнь.

): журналист, автор РБК, «Афиши», Interview Russia и The Village — переехала в США пять лет назад, поступила на факультет физической антропологии, бросила, создала проект для красивых и бешеных DORKY gals, и начала помогать девушкам со всей России относиться к себе с любовью и пониманием и меньше бояться. Для нас она записала видео-аннотацию главного урока, который она выучила за эти пять непростых и насыщенных лет: все самое важное происходит в нашей голове, и способность контролировать собственные мысли может перевернуть вашу жизнь. Анна Куменко (создатель проекта R.A.M meditation): получила два высших образования и сейчас в процессе получения третьего; посетила более 20 стран; поднималась на 6 тысяч метров и опускалась под воду на 40. А самое главное — научилась находить счастье. Препятствия возникают вместе со страхами, поэтому не надо бояться, считает Анна: «Надо внимательно изучить себя и своё окружение, убрать ненужное, похвалить себя за смелость и радостно шагать к своей мечте!»

Варвара Конева (волонтер, тренер, Посол Мира)

Секция «Творчество»

Спикеры — о непростых решениях, сменах стиля жизни, места жительства и работы на пути к признанию, о своём пути художника и о том, как можно радикально изменить жизнь, даже когда тебе немного за 30.

Анна Борщевская (визажист, преподаватель, создатель Studio 88).

Аня Ван (психолог, сексолог): по образованию психолог, имеет личный опыт трансформации с помощью психотерапии. Утверждает, что только изменившись внутренне, можно измениться внешне, и это касается не только лишнего веса. Лично по себе знает, что жертва лишнего веса реально не может просто взять и «перестать есть». Как алкоголик не может просто «перестать пить», а другие не могут просто «перестать беспокоиться».

Анна Бахарева (стилист, Иркутск-Москва, выступает в формате видеозаписи ).

). Елена Аносова (visual artist, Иркутск-Москва, выступает в формате видеозаписи ).

). Ольга Геевская (арт-директор бьюти-холдинга АРТ).

Наталья Меркулова (режиссер, сценарист, Иркутск-Москва, выступает в формате видеозаписи): расскажет о том, что депрессия это ненормально и почему с ней нельзя мириться, даже если тебя об этом просит семья и другие уважаемые люди.

Также организаторы конференции сообщили, что часть билетов на мероприятие будет благотворительной (для тех, кто не может позволить себе билет) и будет распространена при помощи кризисного центра для женщин «Мария».