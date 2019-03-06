Сбербанк профинансирует строительство ветропарка в Мурманской области

Сбербанк и ПАО «Энел Россия» заключили соглашение о финансировании строительства ветропарка в Мурманской области. Кредитный договор подписан между ПАО Сбербанк и ООО «Энел Рус Винд Кола», 100%-й дочерней компанией ПАО «Энел Россия». Кредитная линия с лимитом 22,5 млрд рублей предоставляется для финансирования строительства ветропарка с установленной мощностью 201 МВт в Мурманской области. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2021 года.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Мы рады сотрудничать с компанией "Энел Россия" в развитии возобновляемой энергетики. Сбербанк, как один из крупнейших государственных финансовых институтов, считает важным участвовать в программах, которые поддерживаются Правительством России. Этот проект станет одним из крупнейших в области ветроэнергетики на российском рынке».

Карло Палашано Вилламанья, генеральный директор «Энел Россия»:

«Мы очень рады, что крупнейший российский банк будет участвовать в реализации такого важного для нашей компании проекта, таким образом внося свой вклад в развитие отрасли возобновляемых источников энергии в стране».